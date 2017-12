Président du FC Torpedo Alexandre Тукманов

MOSCOU, 26 décembre. /Corr. TASS Maxime Алланазаров/. Extraordinaire de l’assemblée générale des actionnaires de moscou, le club de football « Torpedo » a élu un nouveau conseil d’administration qui ne lui est pas entré actuel président noir et blanc Alexander Тукманов. Ce sujet TASS a rapporté une source au club.

L’assemblée a passé lundi. Selon une source, le mardi se tiendra la première réunion du nouveau conseil d’administration, qui, en particulier, est devenu directeur d’un complexe sportif. Edouard Стрельцова Elena Еленцева. Il est prévu que lors de la réunion, elle doit changer de Тукманова au poste de président du club.

En septembre 75,51% des actions de « Torpedo » a acquis le consortium « Россиум ». Тукманов le 6 octobre, dit TASS, que le nouveau propriétaire de club est devenu « de la CIM-capital », la majeure partie des actions qui appartiennent à la « Россиуму ». Aussi l’inquiétude est le propriétaire du stade nom de Edward Стрельцова où « Torpedo » de la saison 2017/18 a organisé deux matches.

Тукманов occupé le poste de président de « Torpedo » de janvier 2007 à juillet 2008, il est retourné à ce poste en avril 2009. Étant un joueur de football, Тукманов préconisait « Torpedo » de 1969 à 1975, en 1972, est devenu dans la composition de l’équipe, détenteur de la Coupe de l’URSS. De 1992 à 1998 a été le vice – président Russe de football (RFS), de 1998 à 2005 a travaillé par le directeur général de la RFS.

Еленцева depuis 2008, je travaille dans une organisation à but non lucratif « fonds Sportif « Torpedo », l’un des objets de gestion est complexe. Edouard Стрельцова. Tout d’abord, elle a occupé le poste de vice-directeur, et en 2013, est devenu directeur d’un complexe sportif. Еленцева diplômé cliquez ici pour lire la faculté de chimie Хакасского de l’université d’etat de 1996, en 2007, a passé une formation à l’institut de perfectionnement lors de l’académie d’etat auprès du président de la fédération de RUSSIE. Il est le candidat des sciences biologiques.