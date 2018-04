L’assistant et les étudiants de Conférences évacuer les films à l’occasion du centenaire de l’université

© Marina Лысцева/TASS

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Le centenaire de la Russie de l’institut national de la cinématographie. Gerasimov (VGIK) fêtera les films sur l’histoire de l’université, des spectacles et выездными activités en Russie et à l’étranger. La célébration est prévue pour la seconde moitié de septembre – début octobre 2019, a annoncé mardi le recteur de l’institut national de la cinématographie Vladimir Malychev.

« Sur le conseil scientifique, nous avons discuté, pour demander un film sur l’histoire de Conférences. Il se trouve que notre maître, membre du conseil scientifique de Vladimir V. Menchov, il s’avère, en fait un film à la 50 ème anniversaire, mais il n’a pas plu à l’un de ces grands maîtres, et le film a été emporté [le film]. Nous avons proposé de Меньшову avec ses étudiants de déposer un nouveau film à l’occasion du centenaire, ils ont déjà commencé à travailler », a déclaré Étudié lors de la réunion de la célébration dans le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE.

Une partie de fêtes, selon le recteur, commence déjà cette année, y compris les visites de représentants de l’université de кинопоказами, des expositions, des spectacles et des master-classes.

La célébration officielle de Malyshev a proposé de reporter jusqu’à la fin de film de prise de période et le retour des élèves et des maîtres, après les vacances.

Officielle siècle le 1er septembre 2019. Mais le 1er septembre est peu probable [marque], parce que commence l’année scolaire. Probablement, ce sera mi-septembre ou début octobre. Il faut que tous se sont réunis après des vacances terminés périodes de tournage », a noté le chef de Conférences.

Aussi le guide de l’université veut s’adresser aux organisateurs russes et étrangers de festivals de cinéma, avec la proposition de projections spéciales pour l’anniversaire.

« Nous pourrions demander aux plus grands festivals et Каннскому, et Берлинскому, et Vénitien – proposition d’organiser une page festivals l’année prochaine à l’occasion du centenaire de Conférences. Par exemple, dans le format de deux heures de spectacle. Nous avons autant des lauréats de ces festivals », a déclaré Étudié lors de la réunion de la célébration du centenaire de l’université dans le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE.

Le président le président du comité d’organisation de la célébration, le pdg de la « Mosfilm » Karen Шахназаров a exprimé le doute que les киносмотры postuler à cette offre. « Une autre chose, avez de bons festivals avec la direction de la jeunesse », dit – il.

Les participants à la réunion ont également exprimé la volonté de s’adresser à la direction du festival international du film de Moscou, « Кинотавра » et « Fenêtre sur l’Europe ».

De la russie à l’institut d’état de la cinématographie le nom de C. A. Gerasimova créé le 1 septembre 1919. Institut national de la cinématographie prépare des spécialistes de tous les principaux artistes du cinéma et de la télévision. Parmi ses maîtres – Vladimir Menchov, Vadim Абдрашитов, Sergueï Soloviev, Karen Шахназаров, Alexis Maître. Des études ont appris Sergei Bondarchuk, Andrei Konchalovsky, Vassili Choukchine, Andreï Tarkovski, Leonid Gaidai, Eldar Ryazanov, et beaucoup d’autres.