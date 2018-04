L’atlético jouera contre Arsenal en demi-finale de la Ligue europa

Les footballeurs du club Atlético de madrid

© AP Photo/Francisco Seco

TASS, le 13 avril. L’espagnol de l’Atlético s’entretiendra avec les anglais « de l’Arsenal en demi-finale du championnat d’Europe. Le tirage au sort a eu lieu à Nyon.

Les premiers matches se dérouleront à Marseille et à Londres le 26 avril, les réponses à Madrid et à Salzbourg, le 3 mai. La finale aura lieu le 16 mai à Lyon (France). Nominale de l’hôte de la finale de l’europa League sera le vainqueur de la confrontation entre « Marseille » et « Salzbourg ».

L’atlético pour la première fois dans l’histoire de l’jouera contre Arsenal en coupe d’europe. « Marseille n’a jamais rencontré « Salzbourg ».

En quarts de finale de « l’Arsenal » à l’issue de deux rencontres battu le CSKA (4:1, 2:2), « Marseille a battu Leipzig » (0:1, 5:2), « Red Bull Salzbourg » gagné à la Lazio » (2:4, 4:1), « l’Atletico madrid a battu le Sporting » (2:0, 0:1).