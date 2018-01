Diego Costa

© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

TASS, le 6 janvier. Madrid Atletico madrid a remport une victoire de Getafe (2-0) dans le match à domicile de la 18-ème tour du championnat d’Espagne de football.

Buteurs Angel Correa (18 minutes) et Diego Costa (68). L’attaquant espagnol Costa, sorti dans le onze de départ de l’Atlético, après le but de leur buteur a reçu un deuxième carton jaune et est expulsé pour les actifs, la célébration de buts avec les supporters de l’Atlético madrid.

Le 29-year-Costa a passé a passé le deuxième match club Atlético de madrid après la troisième venue de l’équipe. Le précédent match, il a tenu le 3 janvier en 1/8 de finale de la Coupe d’Espagne contre le « Lleida » et a réussi à s’imposer (4:0). L’attaquant a rejoint l’Atlético de l’anglais de Chelsea en septembre 2017, mais n’a pas pu jouer au cours d’un mois en raison de l’interdiction de l’Union des associations européennes de football sur les transferts de madrid de l’équipe. Costa, allant à l’Atlético en septembre 2017, pour la troisième fois est devenu un joueur d’équipe, auparavant, il a joué pour le club dans la période 2007-2009 et en 2010-2014.

Atletico madrid a marqué 39 points en 18 matches et est sorti à la deuxième place dans le championnat d’Espagne, l’équipe derrière allant de la première Barcelone (45 points après 17 matchs) sur six points. Getafe avec 23 points va à la huitième place.

Le prochain tour de l’Atlético jouera les loin de « Эйбаром » le 13 janvier, Getafe un jour plus tôt à la maison affrontera « Malaga ».