Laura Laune: de Frameries aux salles parisiennes

Depuis plusieurs semaines, elle fait le buzz en télé et sur internet. Elle c’est Laura Laune. Cette jeune comédienne originaire de La Bouverie près de Frameries a remporté il y a quelques jours le concours « La France a un incroyable talent ». Laura Laune a su séduire le jury et les téléspectateurs grâce à son humour noir. En finale, elle n’avait d’ailleurs pas épargné son papa Jean-Marc.

« Je vais bien. C’était un sketch et l’idée était bonne donc ça ne m’a pas choqué. Elle nous avait dévoilé le thème quelques jours avant sans entrer dans les détails. » explique Jean-Marc.

Dans son numéro pour la finale, la jeune humoriste demande à son papa de se suicider pour que le public vote en masse pour elle. « Je suis un adepte de son humour » poursuit son papa. « Même si de temps en temps un ou l’autre thème me choque un peu plus mais de manière générale, j’apprécie ce qu’elle fait. »

« Réservée et introvertie »

Pourtant Laura Laune n’avait jamais envisagé quand elle était plus jeune de se lancer dans une carrière d’humoriste. « Elle est assez réservée et introvertie. » explique son papa. « Mais depuis toute petite, elle fait du théâtre et des arts de la parole. Quand elle est sur scène c’est un autre personnage mais en dehors des planches, elle n’a pas changé. »

Grâce à sa victoire, la notoriété de Laura Laune s’est encore accrue. Elle sera bientôt de retour en Belgique où elle sera au festival du rire de Bastogne le 28 mars prochain.