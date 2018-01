Laura Laune, une jeune humoriste dont on parle

Laura Laune et son succès en France

Laura Laune, une jeune humoriste belge est l’invitée de Xavier, lequel a bien repéré son succès croissant, surtout depuis qu’elle a remporté « La France a un incroyable talent ». Laura avait pourtant, au départ, refusé de participer à cette émission mais, finalement, elle ne regrette rien, cette victoire est pour elle un véritable tremplin, elle reçoit de plus en plus de propositions.

Quelques exemples de l’humour trash de Laura

Et quand Xavier lui demande ce qu’elle va faire des 100 000 euros remportés, elle y va de son humour trash en lui proposant de les donner à l’émission « On n’est pas des Pigeons » pour relooker son décor. Le ton est donné même s’il n’atteint pas l’humour noir qu’elle utilise en comparant les baskets et les juifs en 39 et en 45, le sketch qui a fait polémique mais que pourtant le public apprécie selon Laura. Et, autre exemple de l’humour sauce Laura, elle souhaite à Xavier de ne plus être producteur de l’émission « On n’est pas des Pigeons »!

Et quelques spectacles de Laura en Belgique

Mais bon, on ne lui en veut pas et on vous annonce ses prochains spectacles en Belgique: par exemple, le 28 mars 2018 à Bastogne, le 17 octobre à Liège ou encore le 13 décembre à Mons avec « Le diable est une gentille petite fille ».