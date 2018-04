Lauréat du prix FIPRESCI au festival de Cannes va tourner un film sur l’après-guerre à Leningrad

Cantemir Балагов

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Le film d’entreprise « de Production Non-Stop » producteurs d’Alexandre Роднянского et Sergey Мелькумова annonce le lancement en production de deux films de jeunes réalisateurs de la peinture « Дылда » Dimitrie Балагова et le ruban sous le titre de travail de la « Nuit de la marée Ismail Сафарали. Ce sujet TASS a annoncé lundi le service de presse de la société.

« Nous lançons des films de deux très jeunes surdoués, – a conduit le service de presse de mots Роднянского. – Cantemir Балагов déjà brillamment imposé dans la dernière année de son premier film, et Ismaël Сафарали à le faire. Nous sommes très croyons dans les deux ». Selon le producteur, les scénarios futurs films « racontent forts de l’histoire de la destinée, de la volonté et la capacité de surmonter les plus terribles de la vie de défis ». Lors de cette Роднянский a ajouté que la société a ouvert pour la recherche de « nouveaux auteurs talentueux ».

Cantemir Балагов fait ses débuts dans le grand cinéma avec le film « l’Angoisse » en compétition « un certain regard » 70-ème édition du festival de Cannes, où il a été récompensé par le prix FIPRESCI – la fédération Internationale des film presse. Le film « Дылда » – son deuxième long-métrage de peinture. La bande raconte l’histoire de « deux jeunes femmes фронтовичек, qui reviennent dans l’après-guerre de Leningrad et d’essayer de trouver une nouvelle vie paisible, et quand autour, et, surtout, à l’intérieur d’eux – ruines ».

La « nuit de la marée » a été présenté pour la première fois et reconnu comme le meilleur sur le питчинге projets du festival « Kinotavr » en 2016. Le film deviendra la première journée, Ismaël Сафарали. L’image raconte l’histoire d’un petit village de pêcheurs Apchéron, une péninsule sur la côte de la mer Caspienne. La fille de Sarah, d’un père disparaît lors de la pêche, refuse de croire en ce qu’il est, en effet, son corps afin que personne ne l’a trouvé.