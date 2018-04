Laurence Trochu, présidente de Sens Commun, pour une droite « de cohérence »

Meeting de Sens commun –

Dominique Faget/ AFP

Laurence Trochu a été désignée présidente de Sens Commun, formation au sein de LR. Elle s’est déjà positionnée.

Laurence Trochu, membre du bureau politique des Républicains et désignée lundi présidente de Sens Commun, émanation de La Manif pour tous au sein de LR, a souhaité que LR soit une droite « de cohérence et de constance ». La nouvelle dirigeante de Sens Commun entend « enraciner ce mouvement dans la durée et porter une droite de conviction au sein des Républicains pour préparer les prochaines échéances électorales », a écrit Sens Commun dans un communiqué.

Une « droite responsable »

« A Sens Commun, nous voulons que LR soit cette droite qui fasse preuve de cohérence, de constance, dans ses prises de position », a déclaré Laurence Trochu. « Nous voulons une droite qui soit responsable » car « l’homme n’est ni une marchandise, ni un matériau d’expérimentation », avec « cette question: quelle société voulons-nous laisser à nos enfants? », a ajouté cette élue des Yvelines de 44 ans, mariée et mère de famille. A propos de l’Europe, elle a défendu une « Europe des nations » qui doit « respecter la subsidiarité propre à chaque pays ».



Dans un email aux adhérents de son mouvement, elle souligne « la pertinence de nos priorités face aux menaces actuelles qui pèsent sur la famille, la personne humaine, la sécurité et la souveraineté de la France ». Ancien professeur de philosophie en lycée, élue conseillère municipale de Guyancourt (78) en 2014 sur la liste Osons Guyancourt, et conseillère départementale de Guyancourt-Montigny en 2015, Laurence Trochu avait été nommée porte-parole de François Fillon en charge de la thématique Famille et Valeurs en 2016, puis au bureau politique de LR fin janvier. Armelle Tilly représente aussi Sens Commun au bureau de politique de LR, qui compte environ 80 membres.

La démission de Christophe Billan en novembre

Laurence Trochu prend la suite de Madeleine de Jessey, ex-présidente par intérim, qui avait annoncé son départ fin janvier. Madeleine de Jessey était alors la seule représentante de Sens Commun au bureau politique. Madeleine de Jessey avait pris la tête du mouvement conservateur en novembre, à la suite de la démission de Christophe Billan, lequel avait suscité un tollé après s’être dit prêt à une « plateforme » politique avec l’ex-députée FN Marion Maréchal-Le Pen.



A propos du FN, Laurence Trochu a affirmé à l’AFP qu’elle ne « définissait pas le FN comme une famille politique qui nous est proche ». « Sens Commun a choisi et l’assume encore aujourd’hui de travailler au sein de LR ».