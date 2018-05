SAINT-PÉTERSBOURG, le 20 mai. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. L’auteur de la chanson « les Atlantes » le poète, le barde et le savant Alexandre Городницкий à la veille de la Journée de vous Pétersbourg une nouvelle tradition – concert de l’atlantide Nouveau musée de l’Ermitage. C’est un discours intitulé « les Atlantes tiennent le ciel… », se tiendra le dimanche de libre pour la visite de tous ceux qui souhaitent, a rapporté un journaliste de l’TASS dans le Fonds d’Alexandre Городницкого du développement et de la vulgarisation de la poésie et de la chanson d’auteur.

« La légendaire chanson d’Alexandre Городницкого sur атлантах à juste titre, devenu l’hymne officieux de Saint-Pétersbourg, le 20 mai de « les étapes de l’Ermitage » est né de nouveau saint-pétersbourg tradition. La fondation Городницкого et le musée de l’Ermitage invitent ptrsbourgiens et des invités à un concert d’Alexandre moiseevich leo, dédié à 315 anniversaire de la fondation de Saint-Pétersbourg », – dit dans le fonds.

Au programme sous le de guitare d’accompagnement, Valeria Чечета sonneront comme bien connus et aimés par des chansons, et de nouvelles œuvres de la barde, dédié à sa ville natale, où il est un adolescent a survécu aux épreuves de la première блокадной de l’hiver.

Artiste émérite de la Russie, Alexander Городницкий dans son année de jubilé, non seulement a joué dans sa propre ville avec des soirées, mais a ouvert l’exposition « les Atlantes tenir le ciel » Historico-littéraire, le musée de la ville de Pouchkine. Ici, il a présenté les photos de la famille des archives, ses manuscrits et journaux intimes, ainsi que la première publication de 1948 de ses poèmes ont été imprimées dans le recueil des élèves du studio de création littéraire de Léningrad du palais des pionniers. Et les versets des dernières années de sa nouvelle « Différence d’âge » sonné en avril, la soirée de la création du poète dans la Grande salle de la Philharmonie de nom de Dmitri Chostakovitch.

Parmi les principaux événements de son année anniversaire, il a appelé organisé en son honneur par le festival International de la créativité des enfants « Tout commence avec l’enfance », dédié à son 85e anniversaire. L’inspection du clos à la fin de mars, a réuni plus de 300 participants et non seulement de Russie, mais de l’Australie, l’Azerbaïdjan, l’Allemagne, d’Israël, du Canada, des états-UNIS, de la France. L’intérêt pour le festival était si grand, que les organisateurs ont demandé à Городницкому à donner le bien à la suite de ce projet.

« La suite sera, mais dans ce cas, nous оторвемся de ma modeste personne », a commenté de ces plans, le hros de la fte. Il estime que le thème du prochain concours sera l’histoire de la Russie dans la poésie contemporaine, l’auteur de la chanson et d’autres arts. La révision de l’débute le 19 octobre, Jour de lycée.