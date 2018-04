L’auteur de la meilleure des idées de conception pour l’anniversaire de la Terrible recevra 250 mille roubles

Le TERRIBLE, le 11 avril. /TASS/. L’auteur de la meilleure des idées de conception des rues et des parcs Terrible pour le 200e anniversaire de la capitale de la Tchétchénie recevra 250 mille roubles, TASS a rapporté mercredi le service de presse de la mairie de la ville.

« La mairie de Grozny a annoncé un concours de design de travaux sur l’élaboration de Concepts et de l’identité visuelle (logo) de la décoration festive pour le 200e anniversaire de la fondation de Grozny. Pour y participer sont invités à les architectes et architectes paysagistes, designers, d’artistes, d’étudiants, de l’organisation (les assistants individuels ou d’ateliers et de groupes créatifs) », a souligné le service de presse.

De la célébration du 200e anniversaire de ivan le Terrible, qui se tiendra le 5 octobre 2018, prévue d’environ 50 événements, notamment des festivals, des concours, des forums, ainsi que de la restauration de bâtiments et d’objets du patrimoine culturel.

Le terrible fondé en 1818, il est aujourd’hui l’une des grandes villes du Caucase du Nord, avec une population de près de 300 mille personnes.