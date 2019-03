L’automatisation a permis une hausse de 21% des amendes de roulage en 2018, par rapport à 2017

Depuis 2017, la Justice, la police, la Mobilité et les Finances ont progressivement informatisé la gestion des amendes routières. Cette automatisation poussée des données (le projet « Crossborder ») a eu pour conséquence une hausse de 21% des amendes de roulage infligées en 2018, par rapport à 2017 (5 millions d’euros en 2018 contre 4,1 millions en 2017), selon le SPF justice. Dans un cas sur 10, il s’agissait de conducteurs étrangers. Et l’amende a été envoyée dans leur pays.

Lorsqu’un automobiliste est flashé, la police introduit l’infraction dans le système. L’amende de roulage est envoyée automatiquement par la poste. La Justice peut alors poursuivre le contrevenant et organiser le paiement de l’amende. Cette automatisation sera bientôt plus poussée : cela permettra de réduire la consommation de papier et la charge administrative. Et aussi de repérer plus facilement les multirécidivistes, explique le SPF Justice. Si un contrevenant ne paie pas son amende, la somme peut être retenue sur le remboursement de l’impôt, par exemple.

A l’avenir, si un automobiliste belge est flashé dans un autre pays de l’Union européenne, et qu’il refuse de payer l’amende, les autorités belges pourront recouvrir elles-mêmes la somme.

Le SPF Justice rappelle que l’on peut payer son amende en ligne de manière sécurisée sur le site amendesroutières.be. On peut aussi contester son amende su ce site. Le nombre de contestations est en baisse depuis septembre 2018.