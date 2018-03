L’avenir de Resa discuté au conseil d’administration de Publifin

Une nouvelle réunion du conseil d’administration de l’intercommunale Publifin a eu lieu ce jeudi soir. A l’ordre du jour: l’avenir de Resa. Le gestionnaire de réseau de gaz et d’électricité va être séparé du groupe Nethys. La décision a été prise en interne, sur demande du gouvernement wallon, suite aux recommandations de la commission d’enquête parlementaire sur le scandale Publifin. Ça doit se faire rapidement. Mais quand ? Y aura-t-il un rapprochement avec Ores ? Et si oui sous quelle forme ?

Le dossier est en cours

Toutes ces questions sont très touchy. Les enjeux financiers et stratégiques sont considérables: Resa, c’est la vache à lait de Nethys, celle qui lui rapporte de l’argent et lui a notamment permis d’investir dans le secteur de la presse. C’est ce « mélange des genres » qu’avait notamment épinglé la commission d’enquête du parlement wallon. A la sortie du conseil, les administrateurs en disent le moins possible : « On a évoqué l’avenir de Resa » répond le Cdh Pierre Erler. « Je ne pourrais pas en dire beaucoup plus à ce stade dans la mesure où c’est un dossier qui est vraiment en cours ».

Pas de date donc, et chez Écolo en tout cas, pas d’opposition formelle au rapprochement avec Ores, l’autre gestionnaire de réseau de gaz et d’électricité. Marc Hody: « Je n’ai pas d’a priori concernant le rapprochement ou non. Mais en tout cas, ce qui est essentiel, c’est que les communes continuent à percevoir des dividendes relativement à leur investissement. Deux: la qualité du service doit être maintenue, voire améliorée. Et trois: le citoyen ne peut pas passer au tiroir-caisse ».

Le citoyen ne peut pas passer au tiroir-caisse

La fusion entre Ores et Resa donnerait naissance à un géant de la distribution d’énergie en Wallonie. Un géant sans concurrence. Et si les prix devaient être harmonisés dans le sud du pays, car ils sont actuellement très variables d’une ville à l’autre, cela pourrait se faire au détriment des Liégeois, qui payent actuellement leur facture moins cher qu’ailleurs dans la province.

Ce conseil d’administration de Publifin hier était aussi le dernier comme vice-président pour le député libéral sérésien Fabian Culot, qui a dû quitter son poste pour une question d’incompatibilité de mandat. Il a appliqué avec deux semaines d’avance le futur décret wallon sur la bonne gouvernance. Il a été remplacé par l’ancien syndicaliste et actuel bourgmestre CdH de Bassenge, Josly Piette.