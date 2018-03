Sebastian Lelio

NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. Peinture réalisateur russe Andreï Zviaguintsev « Aversion » a cédé la place à chilienne ruban « une femme Fantastique » (Una mujer fantastica) de Sebastian Lelio dans la lutte pour le « Oscar » dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». Cela a été annoncé lors de la cérémonie de l’American academy of motion picture arts, qui se déroule dans le théâtre d’hollywood « Dolby ». La diffusion en direct de la cérémonie mène la chaîne de télévision ABC.

« Une femme fantastique raconte le destin de l’homme, le coordonateur de l’opération de changement de sexe et s’est montrée sous la suspicion sur la mort d’un partenaire. Les rôles principaux sont conformées de Daniel Vega et Francisco Reyes. La bande a été attribué en 2017 « ours d’Argent Berlin film festival pour le meilleur scénario.

« L’aversion, a salué les russes et internationales de critiques, raconte moderne de moscou famille, en pleine lourd divorce. Enfant du couple, 12 ans, Aliocha, se trouvait sur le bord de la clarifier la relation entre les parents et sentant son plein inutiles, un jour disparaît. La première mondiale du film a eu lieu en 2017 en compétition de la 70-ème édition du festival de Cannes, où la peinture a reçu le Prix du jury.

Les concurrents « Aversion » et « Fantastique femmes dans la lutte pour la victoire dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère » a également été hongroise de la bande « Sur le corps et l’âme » (Testrol es Lelekrol) Ildikó Эньеди, libanais drame « Insulte » (L’insulte) de Ziad Дуэри et un film suédois « Carré » (The Square) Ruben Эстлунда, a reçu l’an dernier le grand prix du festival de Cannes.

Zviaguintsev a déjà été nominé pour « Oscar » avec sa bande de « Léviathan », mais la récompense alors reçu le tableau polonais « Ida » (Ida).