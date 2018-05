L’avocat de donald Trump a commenté le scandale de l’ex-datant actrice pornographique

Rudolph Giuliani

NEW YORK, le 6 mai. /TASS/. Le président AMÉRICAIN Donald Trump n’a pas violé la loi, quand remboursé $130 mille, qui ont été payés au-delà du silence de l’ancienne порноактрисе et стриптизерше Stéphanie Clifford, affirmant que plus de 10 ans, elle est entrée avec lui dans une relation intime. Sur ce, a déclaré samedi à l’antenne de la chaîne de télévision Fox News, l’ancien maire de New York Rudolph Giuliani (de 1994 à 2001), qui est actuellement membre du groupe d’avocats représentant les intérêts de leader américain.

Le scandale autour de aurait bataillé une liaison extraconjugale entre Trump et Clifford a éclaté après la publication dans le journal The Wall Street Journal, en janvier 2018. Comme l’a signalé la publication, l’avocat de donald Trump Michael Cohen, un mois avant l’élection présidentielle de novembre 2016 a payé l’ancienne порноактрисе partir de 130 $mille, pour qu’elle garde le secret de l’information sur la relation intime avec l’actuel propriétaire de la maison Blanche.

« Le président des états-UNIS en aucune façon n’a pas violé la loi sur le financement de la campagne électorale », a déclaré Giuliani. Selon lui, par un expert dans ce domaine, républicain ou démocrate, confirme que, dans ce cas, il n’était pas sur le sens de financement de la campagne de Trump. L’avocat a également souligné que Trump dans tous les cas « entièrement compensée par l’argent ».

Auparavant, le nombre de critiques Trump a déclaré que son siège a violé les lois américaines sur le financement de la campagne électorale. Ils ont affirmé que le décaissement des fonds Clifford a été réalisée, pour influer sur l’issue de la course à la présidentielle de 2016 aux états-UNIS, et à cet égard, les aides, républicain de devrait publiquement faire rapport à ce sujet, comme sur d’autres dépenses de campagne. Les adversaires de l’actuel leader américain ont souligné que, si $130 mille Clifford a payé de ses ressources personnelles Cohen, ce n’est, en fait, c’est le fait d’investir leur argent dans une campagne de donald Trump, qui n’a pas été correctement déclarés, ce qui constitue une violation de la loi.

Giuliani mercredi dans une interview à Fox News a déclaré que le paiement de Clifford n’ont pas été dépensé, « les outils de la campagne électorale ». Selon l’ex-maire de New York, de l’argent « ont été envoyées par un cabinet d’avocat et président de compenser leur ». Giuliani a noté que Trump « ne savait pas les détails de cette », mais savait commun accord, que Michael s’en chargera ».

Au début d’avril, comme l’a rapporté l’agence The Associated Press, Trump à bord de l’avion présidentiel a déclaré aux journalistes, que je ne savais pas sur le paiement de $130 milliers de Clifford. Le leader américain sur la question de savoir s’il a été informé à ce sujet, brièvement répondu: « Non ». « Vous devriez demander à Michael Cohen, a fait alors les paroles de chef de la maison Blanche de l’agence. – Michael – mon avocat, vous avez besoin de le lui demander ».