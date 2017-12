© Sergey Bobylev/TASS

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. Principale de la tâche de la lutte anti-terroriste en Syrie est la déroute un groupe de terroristes « Джебхат en-Нусра » (interdit en RUSSIE). Ce sujet a déclaré mercredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors de la rencontre avec le leader d’un mouvement d’opposition « Demain la Syrie » Ahmed al-Джарбой.

« Il est clair que la lutte principale (interdite en RUSSIE groupe terroriste « etat Islamique », IG – env. TASS) est déjà derrière nous. Maintenant, bien sûr, l’anti-terrorisme est une tâche à la débâcle des « Джебхат en-Нусры », – a déclaré le ministre. Il a ajouté que l’organisation terroriste reçoit de l’aide pour la lutte contre l’armée syrienne à l’extérieur.

« L’armée syrienne avec leurs alliés, avec notre soutien serre нусровцев. Mais ils ne s’opposent, y compris, selon nos données, les frais d’obtention d’une aide extérieure », a souligné le ministre.

Congrès à Sotchi

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a noté que le Congrès syrien du dialogue national aidera à entamer un dialogue direct entre le gouvernement Syrien et l’opposition à Genève.

« Les progrès dans la lutte contre l’IG (interdite en RUSSIE groupement terroriste « etat Islamique » – env. TASS), ainsi que le fonctionnement des zones деэскалации permettent plus activement, concrètement commencer et le processus politique, – a attiré l’attention du chef de la diplomatie russe. – En s’appuyant sur les résultats des huit rencontres de la Syrie à Astana, les présidents de la Russie, de l’Iran et de la Turquie ont lancé l’initiative de la convocation du Congrès syrien du dialogue national à Sotchi, les dates des 29 et 30 janvier. Nous vous remercions de votre participation active à la réussite de l’événement ».

Moscou, selon le ministre, voit d’un large soutien parmi les syriens qui vivent en Syrie, y compris la plupart des chefs de tribus. « Invité à un Congrès et externes de l’opposition, y compris ceux qui s’associe à la délégation pour les négociations avec le gouvernement de la Syrie à genève de la piste », a – t-il ajouté.

« Notre objectif est de créer la plus représentative de la base pour le lancement de la réforme constitutionnelle, les conditions qui doivent être approuvés par les syriens, et dans ce sens, d’exécuter les dispositions des résolutions du conseil de sécurité des NATIONS unies 2254 », a déclaré Lavrov.

« Nous sommes convaincus que, exactement comme il y a un an, à l’initiative de la création de астанинской site a intensifié nos collègues cadres des nations unies, le Congrès syrien du dialogue national, sans aucun doute, va aider спецпосланнику генсекретаря l’ONU sur la Syrie Стаффану de Мистуре et ses collègues entamer enfin un dialogue direct et sans aucune condition préalable, à Genève, a déclaré Lavrov. – Tout d’abord par la constitution et la préparation des élections ».