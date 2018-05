Lavrov a déclaré qu’il n’a senti aucune hostilité à la rencontre avec le ministre des affaires étrangères de la RFA

Le ministre des affaires étrangères de la RFA Heiko Maas et le ministre par intérim des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE Sergueï Lavrov

© Sergey Савостьянов/TASS

MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré que pas senti aucune hostilité à la rencontre avec l’homologue allemand Heiko Meuse.

« Je n’ai pas d’hostilité dans la rencontre d’aujourd’hui n’a pas senti et n’a pas entendu, honnêtement, aucune des accusations hostiles, les actions de la Russie sur la scène internationale. Nous sommes aujourd’hui il n’a pas discuté. Discuté de la question pratique et a essayé de se concentrer sur des faits et pas sur certaines émotionnels généralisations perception de ce qui se passe autour », a déclaré Lavrov jeudi à l’issue de la Meuse.

Meuse également apprécié les résultats de la réunion avec les feuilles de Laurier, bien que plus tôt dans une interview au magazine Der Spiegel a parlé de la croissance de l’hostilité de la part de la Russie. Selon lui, les négociations avec le ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE ont prouvé « des mesures concrètes, dans le sens des intérêts communs » la possibilité de succès de contacts bilatéraux.

La meuse a souligné que les relations bilatérales « il y a, bien sûr, et des points critiques », concernant, par exemple, de l’affaire Скрипаля, une attaque de hacker le ministère des affaires étrangères de l’Allemagne, qui, selon lui, « on est parti de la Russie ».

« Je pense que les partenariats doivent résister à un dialogue ouvert et honnête. Juste besoin de vérifier, jouons-nous de l’une des règles, c’est le principe d’un dialogue constructif. Je crois qu’il est possible d’afficher et d’une critique de la position, il faut en parler, et là où il y a des intérêts communs, ces intérêts, nous allons promouvoir. Nous avons besoin d’un dialogue avec la Russie, non seulement en Allemagne, mais aussi de l’UE, et à l’Ouest du tout, sinon nous ne résoudrons ces dans les conflits existants, que le conflit en Syrie », – at-il conclu.