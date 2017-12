© Sergey Bobylev/TASS

VLADIVOSTOK, le 30 décembre. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a raconté que garder un visage sérieux si l’expression « partenaires occidentaux », parmi lesquels il y a irrémédiablement недоговороспособные, il apprend par le président de la Russie Vladimir Poutine.

« Certainement, nous apprenons tous de du président », a déclaré Lavrov dans une interview à un programme International de vu machine » sur la chaîne de télévision NTV.

« Il [le président] cette phrase est aussi utilise – at-il expliqué. – Je crois que tout le monde avec qui nous communiquons, ce sont des partenaires. Seulement il договороспособные les partenaires, et il est désespérément недоговороспособные. Ceux à l’Ouest est de plus en plus ».

Le ministre a rappelé le journaliste sur l’existant dans la langue russe de l’adage: « avec de tels amis et ennemis ne le fais pas.