GENÈVE, le 28 février. /TASS/. Internationales des droits de l’homme doivent condamner la suppression des droits fondamentaux et des libertés de l’Ukraine. Ce sujet a déclaré mercredi le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov, lors de la réunion du Conseil des droits de l’homme (CDH).

« En Ukraine, règne une atmosphère de peur et de violence. La pratique généralisée de la persécution des journalistes et des clercs, de la lutte contre la dissidence, dit – il. – Fermer l’entrée des artistes, sont interdites, livre, audiovisuel. Augmentation du nombre des incendies et les attaques sur les centres culturels des minorités nationales et des missions diplomatiques ».

« Internationaux des droits de l’homme sont tenus dur de répondre à cette réduction de droits et libertés fondamentaux », a souligné le ministre.

Selon Lavrov, une attention particulière « exige adoptée par les autorités de kiev de la loi, grossièrement limitant le droit des minorités nationales de recevoir un enseignement dans leur propre langue ». « Les recommandations de la commission de Venise de son le changement de Kiev ignore », a – t-il ajouté.

« En Ukraine, partisans de ss érigés au rang de héros nationaux, ультрарадикалы dans des vêtements avec des symboles nazis organisent des sinistres de la procession aux flambeaux, incendies, massacres, sentant dans le pays des maîtres avec l’entière complicité nominaux des autorités », a déclaré le président russe дипведомства.

Lavrov a également déclaré qu’il s’inquiète de la « réécriture de l’histoire et обеление nazis прихвостней en Lituanie, « la guerre avec les monuments » aux soldats soviétiques libérateurs en Pologne ». « Le plus évident de l’échantillon le révisionnisme historique, récemment entré en vigueur en Lettonie, la loi, уравнивающий anciens combattants de la Deuxième guerre mondiale et les nazis des collaborateurs, qui sont directement responsables de la souffrance et de la mort de millions de personnes », – a souligné le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE.