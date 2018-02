Lavrov a exhorté l’opposition, обстреливающую Damas, reconnaître la nécessité de l’armistice

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Les forces d’opposition, continuent de bombarder Damas, doivent reconnaître la nécessité d’exécution des résolutions du conseil de sécurité des NATIONS unies 2401, invitant les parties en conflit en Syrie à cesser les combats d’au moins 30 jours pour l’aide humanitaire à la population. Sur ce, a déclaré mardi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à la conférence de presse à l’issue de la rencontre avec le français collègue Jean-Yves Le Дрианом.

« Tiens aussi à exprimer l’espoir que les membres de l’opposition, qui selon le témoignage de l’ONU continuent de roquettes sur Damas, prennent leurs responsabilités, s’humilient à la nécessité de remplir les exigences de l’ONU », dit – il.

Lavrov a également commenté les paroles de la ministre des affaires étrangères de la France, que les trois groupes qui se trouvent maintenant dans la région de l’est Huta, vient d’écrire au conseil de sécurité des NATIONS unies, qui sont prêts à accepter cette trêve. « Si ce que dit Jean-Yves Le Дриан que les trois structures qui l’est Se sont réunis à la « Джебхат en-Нусрой » (interdit en RUSSIE – env. TASS), sont prêts à effectuer la résolution, nous allons voir comment cela est mis en pratique », a déclaré Lavrov.

Le ministre a également exprimé l’opinion que les sciences humaines pause permettront de vérifier la sincérité du désir de l’armistice de groupes armés dans l’est de la Se, дистанцирующихся de interdite en RUSSIE à une organisation terroriste « Джебхат en-Нусра ». Selon lui, la situation en Syrie est encore loin d’être atteint всеобъемливающего de l’armistice. « Mais la Russie comprend bien le complexe de la situation humanitaire dans le, et unilatéralement avec le gouvernement de la Syrie, nous avons annoncé la création d’un пятичасовых humanitaires des pauses à partir d’aujourd’hui tous les jours », a déclaré Lavrov.

« Dans le cadre de ces pauses des couloirs humanitaires, qui sera livré à l’assistance humanitaire et dans le sens inverse sera évacuation médicale, mais aussi d’évacuer les civils qui veulent le faire en pleine conformité avec la résolution du cs de l’ONU 2401, – a noté le ministre russe. – Nous allons vérifier dans la pratique, comment les assurances des groupes armés illégaux qui auraient дистанцируются de « Джебхат en-Нусры » dans l’est, dans la volonté d’effectuer la résolution du cs de l’ONU 2401 correspondent à leurs véritables intentions ».

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a également rappelé, comme il y a un an, de nombreux pays ont donné une évaluation de l’action commune de la fédération de RUSSIE et le gouvernement syrien de la libération Orientale d’Alep. « Alors, aussi, a été réalisée grande échelle de l’évacuation de la population civile, pour finir n’ont pas voulu s’éloigner de l’est d’Alep terroristes, dit – il. – Alors dit que c’est très risqué, parce que les habitants seront partis, et puis ils sont là ne seront pas de retour, ce sera un nettoyage ethnique et ainsi de suite ». « Donc, hier, le gouverneur d’Alep, a annoncé que 200 milliers de personnes, qui ont quitté cette ville, elle est de retour, que le tiers des objets qui ont été touchés par la guerre, restaurés, et ce processus se poursuit », a conclu le Lavrov.

Le ministre a souligné que l’action de groupe terroriste « Джейш al-Islam » (interdit dans la fédération de RUSSIE), отказавшейся de libérer les civils de l’est de l’Huta (banlieue de Damas), font douter de la sincérité de l’intention d’effectuer une résolution de l’ONU 2401. « Je me permets de ne pas en accord avec l’affirmation « Джейш al-Islam » sur le fait que la résolution 2401 ne permet pas de libérer les civils de l’est de Huta et ils sont donc, en prenant la proposition russe sur пятичасовых humanitaires, les pauses, tous les jours, ne permettent pas de sortir de l’Huta à la population civile, qui veulent faire », a déclaré Lavrov.

Selon lui, le dixième alinéa de la résolution énumère les exigences de lever le siège de plusieurs localités, notamment à l’est de Huta. « Dans ce paragraphe exige de tous ceux qui ont ce siège a lieu, d’assurer la livraison de l’aide humanitaire, de médicaments, de tout ce qui est nécessaire et de ne pas décourager ceux qui veulent quitter volontairement ces zones, y compris Oriental Гуту », a souligné le ministre. « Par conséquent, ce que « Джейш al-Islam occupe une position suggestive, à quel point elle était sincère quand, comme Jean-Yves, nous avons dit, a exposé au président du cs de l’ONU sur son accord pour mettre en oeuvre la résolution 2401 », a noté le chef du MAE de la Russie.

Comme l’a rapporté le journal Al-Watan, le chef de l’aile politique d’un groupe armé « Джейш al-Islam Muhammad Аллюш a déclaré le consentement de l’opposition de formations de « respecter le quotidien humanitaire pause, annoncée lundi le ministre russe de la défense Sergueï Choïgou ». Cependant, Аллюш a refusé catégoriquement de la proposition russe de l’utiliser pour la sortie de civils: « Ce n’est pas prévu par une résolution de l’armistice, adoptée Совбезом des NATIONS unies (24 février) ».

Le conseil de Sécurité de l’ONU, le 24 février, a adopté une résolution qui appelle les parties en conflit en Syrie à cesser les combats d’au moins 30 jours pour l’aide humanitaire à la population. De la résolution, soutenue par les 15 états membres de l’Совбеза, la trêve ne s’applique pas aux opérations militaires contre la bande interdite dans la fédération de RUSSIE du groupement « etat Islamique » et d’autres organisations terroristes.

Sergueï Choïgou, a annoncé lundi, que sur instruction du leader russe Vladimir Poutine dans l’est, depuis le 27 février, on introduit le quotidien de l’humanitaire pause 09:00 (10:00 gmt) à 14:00 (15:00 gmt). Toutefois, comme l’a dit le représentant du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit sur le territoire de la Syrie, Vladimir Zolotoukhine, la première pause humanitaire arrachage des combattants, par conséquent, aucun dénombré n’a pas pu quitter la région à cause des bombardements.

Les terroristes de « Джебхат en-Нусры » le 27 février à carapace Джерману – le plus peuplé d’une banlieue à l’est de Damas.