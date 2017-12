Lavrov a parlé de la подшучивал au-dessus de Johnson lors de sa visite à Moscou

VLADIVOSTOK, le 30 décembre. /TASS/. Le chef de la diplomatie Britannique, Boris Johnson estime qu’il coule à cinq pour cent de russes sang. Cela dit, le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov dans une interview à un programme International vu machine » sur la chaîne de télévision NTV.

« Il appelle Boris, il est reconnu que c’est des russes racines, c’est pourquoi Boris, – a dit le ministre. – Il jure qu’il russe arrière-grand-mère ou grand-mère russe le sang est пятипроцентная ».

Voir aussi

Johnson espère que la Russie et la grande-Bretagne joueront en finale de la coupe du monde 2018

Johnson a dit que dans le signe de la confiance, m. lavrov lui donna son manteau

Lavrov a déclaré que les fiducies de Johnson et prêt à l’appeler Boris

– Ministre russe a également déclaré, comme il подшучивал sur homologue britannique, qui a reçu beaucoup de conseils avant le voyage à Moscou.

« Tout d’abord, je lui ai demandé pourquoi il s’est arrêté n’est pas dans un hôtel et à la résidence de l’ambassadeur, car l’une des recommandations a été de ne pas ouvrir à l’hôtel les portes de l’inconnu filles, – a dit Lavrov. – Je n’ai pas répondu, lui dit qu’il avait juste plus pratique. Et pendant le dîner, il essayait seulement пригубливать boissons, qui est aussi répondu recommandations. J’ai attiré l’attention, mais il a dit qu’il doit agir dans un endroit avec une conférence ».

Le ministre russe a attiré l’attention sur le fait que la conférence de presse de Johnson n’était pas seulement intéressant, mais aussi très amusant. « La conférence de presse est toujours intéressant, parce que c’est un impromptu, lorsque l’on pose des questions, c’est toujours intéressant, comme répond à votre partenaire, à l’ouest, dans ce cas, explique – t-il. – Mais Boris une personne vivante, enjouée, naturelle, dit des choses intéressantes. Donc, ne pas s’ennuyer ».