Lavrov a tenu une conversation téléphonique avec Тиллерсоном

© Alexei Druzhinin/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

MOSCOU, 26 décembre. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov et le secrétaire d’etat AMÉRICAIN Rex Тиллерсон discuté mardi lors d’une conversation téléphonique solution du conflit en Syrie, y compris la tenue à Sotchi le Congrès syrien du dialogue national. Ce sujet a déclaré en russie, l’otan à l’issue de la conversation, qui s’est tenue à l’initiative Тиллерсона.

« Ont exploré de nouvelles mesures pour surmonter le conflit en Syrie et la préservation de son intégrité territoriale, y compris la tenue à Sotchi du Congrès межсирийского d’un dialogue national dans le cadre des efforts sur la promotion d’un règlement sur la base des résolutions du conseil de sécurité de l’ONU 2254 et d’incitation à des négociations directes entre le gouvernement de la ras de et l’opposition à Genève, sans aucune condition préalable », – a remarqué au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE.

Les pays – garants d’un cessez-le-feu en Syrie – la Russie, l’Iran et la Turquie ont convenu le 22 décembre issue d’une rencontre internationale à Astana sur la tenue du Congrès syrien du dialogue national à Sotchi, les 29 et 30 janvier 2018. On suppose que sur le forum il s’agissait de l’élaboration de la nouvelle constitution et la tenue d’élections sous l’égide de l’ONU. Jusqu’à la convocation du congrès, la Russie, l’Iran et la Turquie, organiseront une réunion préparatoire à Sotchi, les 19 et 20 janvier.

Sergueï Lavrov a également discuté avec Рексом Тиллерсоном l’inadmissibilité de faire monter la tension autour de la péninsule Coréenne.

« Les parties ont été unanimes à dire que les rocket-nucléaires de la RPDC enfreignent les exigences du Conseil de Sécurité des NATIONS unies. Sergueï Lavrov, cependant, est de nouveau accentué l’inadmissibilité de l’inflation des tensions autour de la péninsule Coréenne, à la rhétorique agressive de Washington à l’adresse de Pyongyang et de renforcement dans la région de préparatifs militaires, ont signalé au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – Souligne la nécessité du passage le plus rapide de la langue des sanctions processus de négociation ».

Comme l’a déclaré mardi le porte-parole du président de la fédération de RUSSIE, Dmitri Peskov, Moscou est prêt à jouer le rôle de médiateur entre les états-UNIS et la corée du nord, mais pour cela, il faut le consentement des parties belligérantes.

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE et la secrétaire d’état des états-UNIS ont confirmé l’importance d’exploiter le canal bilatéral de la consultation sur l’Ukraine, en plus des travaux du groupe de contact et la découverte de format.

« Abordé d’autres thèmes internationaux, y compris la situation en Ukraine dans le contexte de l’exécution de minsk, arrangements, – constaté au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – Confirmé l’importance de continuer à exploiter le canal bilatéral des consultations, en plus des travaux du groupe de contact et normand format ».

Comme l’a déclaré le 14 décembre dans une conférence de presse le président de la Russie Vladimir Poutine, les etats-UNIS sont des acteurs à part entière de règlement en Ukraine, indépendamment de la découverte de format. « Les etats-UNIS, en effet, sont la pleine et entière des acteurs à part entière du processus de règlement en dehors de la dépendance, ils sont dans le cadre de la découverte de format ou non, – a déclaré m. Poutine. – Les états-UNIS est encore très profondément impliqué et informé de tous qui s’y déroulent des événements. Si vous voulez les inclure formellement dans normand format? Je ne sais pas, en tout cas ce n’est pas à nous de nous. Je n’ai jamais été contre cela ».

Les diplomates lors d’une conversation téléphonique sont convenus d’intensifier le dialogue sur des questions d’actualité dans le domaine de la stabilité stratégique.

« Lors de l’examen des relations bilatérales, m. Sergueï Lavrov, et Rex Тиллерсон sont convenus d’intensifier le dialogue sur des questions d’actualité dans le domaine de la stabilité stratégique – informé au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – Les interlocuteurs sont convenus de rester en contact étroit ».

Lavrov et Тиллерсон passé le 7 décembre, réunion à Vienne sur les champs de la réunion du Conseil des chefs du MAE de l’OSCE. Comme l’a déclaré alors le ministre russe, Moscou et Washington continueront de dialogue sur la stabilité stratégique, notamment en matière de réduction des armes stratégiques offensives. « Reprenons les contacts sur les questions de la stabilité stratégique, les traités, qui entre nous agissent, notamment dans le domaine de la réduction des armements stratégiques offensifs, les missiles de moyenne et de moindre portée, et sur les questions qui se posent en ce qui concerne le Traité ciel ouvert », dit – il.