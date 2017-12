Lavrov estime que la Chine sera bientôt la première puissance économique dans le monde

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. La chine a toutes les chances de devenir bientôt la première puissance économique dans le monde. Une telle opinion a exprimé lundi dans une interview à la chaîne de télévision RT chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

« En ce qui concerne l’attention de la Chine dans cette région [Amérique Latine], c’est tout naturel, dit – il. – La chine est le deuxième, et bientôt sera la première puissance économique dans le monde moderne ». Selon le ministre, « la Chine a des ressources, il ya des intérêts, il y a des ressources financières qui ils veulent investir avec profit pour son économie, avec un avantage pour le pays, qui n’a pas tellement de richesses propres ».

« Et bien sûr, l’Amérique Latine est très prometteur pour le quartier et pour nos entreprises, c’est la même chose, dit – il. – Et dans la mesure de la capacité de nos opérateurs économiques, nous avons aussi activement en Amérique Latine de travailler ». « Je ne le nie pas, d’ailleurs, je crois qu’il serait bon, et ces premiers contacts ont été, pour nos et les entrepreneurs chinois ont regardé les situations qui leur permettent d’unir leurs efforts », a déclaré le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE.

Il a fait remarquer que « beaucoup de ces projets ». « Et au fur et à mesure que notre entreprise et d’affaires chinois vont s’approfondir, en Amérique Latine, il y a plus de comprendre que là-bas et comment se passe, convaincu que ces projets apparaissent, et même peut-être n’est pas seulement franco-chinois d’accompagnement, mais aussi dans le cadre du BRICS, et dans le cadre de la Nouvelle banque de développement, qui a été créé dans le cadre du BRICS, qui au départ, oui, conçu pour le financement de projets dans les pays membres du BRICS, « cinq », mais la charte n’exclut pas des projets dans d’autres régions », a souligné Lavrov. « Dans la République Sud-Africaine s’ouvre un bureau de représentation, a – t-il ajouté. – C’est pas de cette seconde, ce n’est pas demain, mais je pense que c’est aussi très prometteur forme de coopération ».