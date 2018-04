Lavrov estime que la complexité dans нагорнокарабахском le règlement réussit à surmonter

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov estime que la difficulté à нагорнокарабахском le règlement surmontables et de sortie sur le résultat de ce problème est possible. Sur ce, il a déclaré dans une interview le MÉDIAS.

« La chose la plus importante – s’éloigner de la méfiance, qui continuent à se manifeste parfois dans le cadre de négociations, et de se concentrer sur les plus réalistes, pragmatiques, les idées qui sont dans la prospérité, a déclaré Lavrov, en commentant la situation dans le processus de règlement de la situation. – Il suffit de les mettre sur le papier, bien que conceptuellement les parties conviennent de la nécessité de le faire, mais, quand tout commence à prendre une forme dans une formulation spécifique, comme c’est le cas dans d’autres situations, la difficulté ».

« Je pense que nous continuerons [difficulté] successivement à surmonter et nous obtiendrons les résultats », a ajouté le chef de la diplomatie russe.

Lavrov a souligné que le règlement de нагорнокарабахского conflit demeure l’une des priorités de la Russie dans l’espace postsoviétique. Le ministre a rappelé que le travail mené entre 2009 et 2011, puis a réussi à organiser une série de réunions des présidents de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan lors de la médiation du chef d’etat russe.

Selon Lavrov, même le fait que завершившем une série de contacts, lors du sommet de Kazan en 2011, n’a pas pu parvenir à un accord, n’a pas réduit l’importance du travail accompli. « Au cours du sommet ont d’autres questions et commentaires. Il arrive ainsi. Nous ne faisons pas particulièrement de la tragédie », dit – il.

« Le travail va se poursuivre », a souligné le chef de la diplomatie russe.

La situation au Haut-Karabagh

Le 24 juin 2011 à Kazan s’est tenue une réunion des présidents de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, Dmitri Medvedev, Serge Sarkissian et Ilham Aliev. On a supposé qu’il pouvait être finalisés soi-disant typiquement madrilènes principes retenus pour l’attribution d’Haut-Karabakh de la transition, le statut et la définition de son sort par la volonté des habitants. Toutefois parvenir à un accord à Kazan n’a pas pu.

La situation dans le Haut-Karabakh s’est aggravée à partir d’avril 2016. Par la suite, lors du sommet de Saint-Pétersbourg en juin 2016, à laquelle ont participé Vladimir Poutine, Serge Sarkissian et Ilham Aliev, les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan ont réaffirmé le désir de parvenir à un règlement du conflit.