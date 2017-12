Lavrov favorise la participation des membres permanents du conseil de sécurité dans la discussion de chypre règlement

© Michael Tereshchenko/TASS

TASS, le 24 décembre. La russie est la participation de tous les membres permanents du Conseil de Sécurité des NATIONS unies, y compris la Russie, à la conférence internationale sur la question de Chypre. Ce sujet a déclaré le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov dans une interview à chypre journal Simerini, publié dimanche.

Selon lui, Moscou accorde à l’ONU d’un emplacement central dans le processus de règlement de la situation sur l’île, parce que le processus de négociation s’effectue sur la base d’une résolution du Conseil de Sécurité des NATIONS unies. « Donc logique semble être de notre offre sur la participation de tous les membres permanents du Conseil de Sécurité des NATIONS unies, y compris, bien sûr, de la Russie, dans la discussion des aspects externes de règlement et, par conséquent, à la conférence internationale de Chypre », a souligné le chef de la diplomatie russe.

Interview

Le président de la République de Chypre: la visite en Russie est une excellente occasion de « synchroniser les montres »

Lavrov a rappelé que cette idée a été appuyé par le président de Chypre Никосом Анастасиадисом. « [Comptons] que cela contribuera à la formation d’un nouveau correspondant réalités actuelles et les intérêts de Chypre du système des garanties de sécurité », a ajouté le ministre.

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a ajouté que la Russie considère inacceptables les tentatives d’imposer de l’extérieur des propositions pour la résolution de la question chypriote. Selon lui, la voie à la reprise de Chypre en tant qu’indépendant, un état unique et est à travers une approche globale, juste et durable du problème de chypre. « Nous présumons que внутрикипрские aspects du règlement de la prérogative des parties, a indiqué le ministre. – Soutenons la décision qui sera trouvé dans les chypriotes en tenant compte des intérêts des deux communautés chypriotes ».

« Considérons inacceptable toute tentative d’imposer de l’extérieur des solutions artificiels et des échéanciers », a souligné le chef de la diplomatie russe.

Lavrov a également attiré l’attention sur le fait que, à Moscou, attentives à l’évolution intercommunal des négociations sur le règlement chypriote, en passant par la médiation, et sous les auspices de l’ONU. « Malheureusement, la dernière ronde de négociations n’a pas apporté de résultats, – rappelé au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – Il ne conduit pas à l’élimination d’importantes divergences sur un certain nombre de pivots de problèmes, concernant en premier lieu la garantie de la sécurité de l’avenir de united chypriote de l’état ».

« Cependant, il ne s’agit que d’une étape suivante du processus de négociations, a déclaré le ministre. – À cet égard, sont convaincus de la nécessité de poursuivre le dialogue, une alternative qui n’existe pas ».

Chypre est divisée sur une base nationale, depuis 1974, après une invasion armée de la Turquie, provoqu par un coup d’état des partisans de l’adhésion de l’île à la Grèce. À la suite de l’action militaire sous le turc contrôle s’est avéré être d’environ 37% du territoire, qui, en 1983, a été formé par l’autoproclamée « république Turque de Chypre du Nord » (RTCN).

À la conférence internationale sur le règlement chypriote, qui se tient sous les auspices des NATIONS unies, participent les dirigeants turcs et de la communauté grecque de l’île, les représentants du royaume-Uni, la Grèce et la Turquie, ainsi que l’Union européenne en tant qu’observateur.

Les relations de la fédération de RUSSIE et Chypre

Sergueï Lavrov, dans une interview a déclaré que Moscou et Nicosie, il existe un potentiel important pour le développement de la coopération économique.

Russo-chypriote de la relation. Dossier



Comme l’a souligné le ministre, la Russie visent à travailler activement avec Chypre pour la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite officielle du président de la république Nikos Анастасиадиса à Moscou en octobre de cette année. « Les domaines spécifiques de la pratique de la coopération formulées dans le protocole final de la dixième réunion Russo-chypriote de la commission intergouvernementale pour la coopération économique, a déclaré Lavrov. – Convaincus que, dans ce domaine, il existe un important potentiel de croissance ».

Le chef russe дипведомства a également attiré l’attention sur une augmentation notable du chiffre d’affaires entre les pays. « En janvier-septembre, le taux de croissance était de 42,4% par rapport à la même période l’an dernier, a – t-il indiqué. – Il est important de fixer cette dynamique positive. Construire des économique et le commerce et l’interaction possible par l’amélioration de la structure du commerce grâce à l’augmentation de la part des produits à forte valeur ajoutée, la mise en œuvre des projets d’investissement ».

« En ce qui concerne l’énergie, en conformité avec les décisions et recommandations de la réunion межправкомиссии profil russes et chypriotes de ministères et d’organisations étudient les domaines de partenariat, – a noté le ministre. – En particulier dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, des technologies vertes ».

L’Affaire Браудера

Sergueï Lavrov a exprimé l’espoir que les autorités compétentes de la république passeront la bonne foi et l’ouverture d’une enquête judiciaire pénale à l’égard du fondateur de la fondation Hermitage Capital de William Браудера.

Comme l’a rappelé le ministre, l’enquête a été suspendue conformément à Chypre des procédures judiciaires. « Les explications correspondantes provenant d’judiciaires compétentes dans les offices de la République de Chypre et pris note, a déclaré Lavrov. – Nous attendons que les autorités compétentes de la République de Chypre impartialité et de bonne foi passeront une enquête judiciaire, et que les auteurs soient identifiés et traduits en justice ».

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a également attiré l’attention sur déployé dans un certain nombre de MÉDIAS de la campagne, dont l’objectif principal était le dénigrement de la coopération entre Moscou et Nicosie dans le domaine de l’assistance juridique en matière pénale et civile. « Ont imposé l’idée que les russes demandes portent, soi-disant, politiquement motivés, et la coopération des autorités de nos pays sort, dit-il, au-delà de la jurisprudence internationale », dit – il.

« Cette coopération est absolument une pratique normale pour les relations interétatiques, a souligné Lavrov. – Autant que nous le sachions, Chypre intensément le réalise et avec d’autres pays, y compris, par exemple, les états-UNIS et le royaume-uni. Entre-temps, la cible pour la spéculation dans l’espace médiatique choisi la Russie ».

« La question se pose, qui est-il rentable? C’est sous l’angle des préjugés à considérer la situation autour de l’enquête judiciaire sur l’affaire Браудера, a indiqué le chef russe дипведомства. – Considérons que le désir le plus Браудера et le prennent en charge les cercles de donner à cette histoire une connotation politique absolument insoutenable, car il s’agit de l’accomplissement par la personne physique de l’impôt et les autres infractions économiques sur le territoire de la fédération de RUSSIE ».

En février 2017, la police a mené une enquête préliminaire pour des poursuites pénales contre le Браудера et son partenaire Ivan Черкасова sur des accusations d’évasion fiscale totalisant plus de 3 milliards de roubles. Comme le pense conséquence, ils n’ont énuméré les impôts de plusieurs sociétés, dans l’avenir, intentionnellement, en contribuant à leur faillite. Les actions Браудера et Черкасова datent de 1996, les victimes de l’affaire sont les trois agences de gestion des FNS de Moscou.

Гособвинитель a demandé d’attribuer une punition Браудеру en forme de neuf ans de la colonie avec l’amende de 150 mille roubles.