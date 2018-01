Lavrov: la loi sur la réinsertion dans le Donbass va de minsk de l’arrangement

© Alexander Shcherbak/TASS

NEW YORK, 19 janvier. /TASS/. La loi sur la réinsertion du Donbass va de minsk de l’arrangement, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à la conférence de presse de l’ONU.

« La loi sur la réinsertion, si on les aborde avec des positions, l’efface de minsk de l’arrangement, qui ont été adoptées à l’unanimité par le Conseil de Sécurité des NATIONS unies dans une résolution adoptée quelques jours après la rencontre de quatre chefs de la « normand format » à Minsk », dit – il.

Le ministre a ajouté que la Russie n’a aucun doute et il ya même des « connaissances crédibles, qu’en Europe, et à Washington savent à quel jeu jouent les actuelles autorités de kiev, et la façon dont elles font en ligne sur le заматывание leurs engagements de minsk arrangements ».

« J’espère que dans le privé, privés, fermés contacts Kiev parle de Berlin, de Paris et de Washington et d’autres capitales. Mais en prenant sous son aile voici ce pouvoir, qui n’est absolument pas договороспособна, l’Occident ne peut publiquement critiquer ce que font ses pupilles. C’est triste, et il est clair qu’il y a de difficile à comprendre le sens de son propre prestige, réputation, mais telle est la vie », a souligné le chef de la diplomatie.

Lavrov a assuré que Moscou va continuer d’œuvrer pour la pleine exécution de minsk arrangements. « Nous allons veiller à ce que, tout ce qui est inscrit dans de minsk, les arrangements a été effectuée. Et les tentatives de faire tomber des lunettes de visée, un endroit où l’emmener dans la direction de ces discussions, le désir de trouver de nouvelles de l’ordre du jour, de nouvelles méthodes et formes, ils sont inacceptables. Nous allons tranquillement et de défendre fermement le paquet, qui est honnête et qui a souscrit le président [de l’Ukraine Piotr] Porochenko et les dirigeants de Donetsk et de Louhansk », – a conclu le ministre.

