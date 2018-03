Lavrov: la lutte contre le terrorisme doit être menée sur la base du droit international humanitaire

GENÈVE, le 28 février. /TASS/. La lutte contre le terrorisme doit être menée sur la base du droit international humanitaire et du droit national. Ce sujet a déclaré mercredi le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov à la session du Conseil des droits de l’homme (CDH).

« La lutte contre le terrorisme doit être menée sur la base solide du droit international et la législation nationale, dit – il. – À cet égard, est très préoccupé par la décision de l’administration des états-UNIS de maintenir illégale de la prison de Guantanamo, où les détenus sans inculpation ni jugement, les détenus régulièrement la torture ».

Le chef de la diplomatie a déclaré que la partie russe a l’intention d’effectuer un examen à la session du Conseil des droits de l’homme un projet de résolution sur l’intégrité du système judiciaire pour assurer l’égalité d’accès à la justice. « Nous avons l’intention de soumettre à la session du CDH, le projet de résolution sur l’intégrité du système judiciaire, ayant de l’importance de garantir l’égalité d’accès à une justice équitable, dit – il. – Comptons sur la collaboration constructive dans le cadre de l’accord ».

Lavrov a également exprimé l’opinion que le Conseil de l’ONU des droits de l’homme doit prendre une position claire contre les pratiques illégales de l’adoption de sanctions économiques sur la base d’allégations de violations des droits de l’homme. « Forcé de constater que les accusations de violation des droits de l’homme de plus en plus souvent utilisés par les états comme une excuse pour l’introduction unilatérale économiques рестрикций, qui portent нелегитимный nature et condamnés dans de nombreuses résolutions de l’Assemblée Générale des NATIONS unies a – t-il. – CDH également l’obligation de prendre une position claire à l’égard de ce illégales de la politique, juste celles qui ont une incidence négative sur la situation des civils ».

Selon le ministre, правочеловеческая thème utilisé par un groupe d’états comme prétexte pour faire pression sur « répréhensibles » et « gênant » du pays. « Au cours des dernières années un certain nombre d’anniversaires, liées aux droits de l’homme de la sphère. Cette année, nous fêterons les 70 ans de l’adoption de la déclaration Universelle des droits de l’homme, a déclaré Lavrov. – Voyons une bonne occasion pour faire le point sur certains des résultats, ainsi que de tracer de nouvelles directions pour unir les efforts de la communauté internationale ».

« Ce travail d’autant plus utile que, malgré certains progrès, des tentatives de « подверстать » les droits de l’homme sous ses propres конъюнктурные intérêts sont enregistrés les tendances dangereuses de l’utilisation de правочеловеческой des thèmes comme prétexte pour faire pression sur « répréhensibles » et « gênant » pays », a souligné le chef de la diplomatie.

Lavrov estime que le principal problème du CDH sont les tentatives de politisation de son travail. « Le principal problème du CDH – la poursuite des tentatives de certains de ses membres de maintenir les lignes de démarcation, de politiser son travail, a déclaré le ministre. – Tout ce qui empêche l’union des efforts pour la recherche de réponses sur le général pour toute l’humanité des appels, d’assurer un véritable respect de la dignité et la valeur de la personne humaine ».

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a également rappelé que le mercredi à Genève sur la russie initiative d’un débat sur les droits de l’homme. « Aujourd’hui a lieu le débat thématique de haut niveau, qui a été lancée par la Russie, dit – il. – Ce terrain offre de nombreuses possibilités pour des échanges ouverts sur les problèmes dans le domaine des droits de l’homme et les moyens de les résoudre. Espérons que la discussion contribuera à corriger les distorsions dans les activités du Conseil de l’ONU des droits de l’homme ».