Lavrov: la réunion de la commission de coopération culturelle de la fédération de RUSSIE et de la France aura lieu en mars

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Une autre réunion de la coopération russo-française de la commission sur la coopération dans le domaine de la culture, de l’éducation et d’échanges pour les jeunes aura lieu à la mi-mars. Cela a été annoncé mardi le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov à la conférence de presse à l’issue des négociations avec le français collègue.

« Nous avons donné une évaluation de haut niveau des échanges culturels, dit – il. – Vient de terminer l’année croisée du tourisme culturel. En mars, il faudra le lancement d’un autre projet d’envergure, année de russe et de français et de littérature. Travaille activement russo-française, la commission de la coopération dans le domaine de la culture, de l’éducation et des programmes d’échanges de jeunes, de sa prochaine réunion prévue pour la mi-mars de cette année.

Selon le ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, lors des négociations, les parties sont aussi avec satisfaction ont constaté une croissance continue du chiffre d’affaires et ont convenu de consolider et de développer cette dynamique positive ».