GENÈVE, le 28 février. /TASS/. La russie a réduit son arsenal nucléaire en conformité avec l’accord sur les mesures de réduction et de limitation des armes stratégiques (START-3) plus de 85% par rapport à l’arsenal, contrainte de pays en pleine guerre froide. Ce sujet a déclaré mercredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors de la Conférence sur le désarmement.

« La question centrale de l’agenda international, bien sûr, est la problématique du désarmement nucléaire, dit – il. – La russie en tant que responsable et cohérente partisan de ce processus apporte sa contribution à la poursuite de la réduction des armements stratégiques offensifs. Le 5 février nous ont confirmé que sont sortis sur les limites des niveaux de supports et d’ogives sur le Traité sur les mesures de réduction et de limitation des armements stratégiques de la Fédération de russie et Des états-Unis d’Amérique. Ainsi, l’arsenal nucléaire de la Russie sur le fait réduit de plus de 85% par rapport au pic de la guerre froide ».

Le traité START-3 a été signé par les présidents de la Russie et des états-UNIS, le 8 avril 2010 à Prague et est entré en vigueur après sa ratification par le Parlement et le Congrès le 5 février 2011. Il prévoit la réduction des déploiements stratégiques des supports de chaque côté jusqu’à 700 unités et à 1550 ogives nucléaires.

