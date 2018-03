© EPA-EFE/SYRIAN ARAB RED CRESCENT

WINDHOEK, le 5 mars. /TASS/. La Russie est de plus en plus de preuves que les etats-UNIS veulent sortir de frapper le groupe terroriste « Джебхат en-Нусра » (interdit dans la fédération de RUSSIE) et de préserver pour un changement de régime à Damas. Ce sujet a déclaré lundi le ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse avec le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et de la coopération de la Namibie Нетумбо Nadi-Ндаитва.

« Nous avons de plus en plus de preuves que nos partenaires occidentaux, surtout les Etats-Unis, souhaite « Джебхат en-Нусру », qui est maintenant en train de changer les noms, mais l’essentiel ne change pas, sortir de frapper et d’économiser sur les cas de plus en plus franche des plans de retour à un plan « B », c’est-à порываться de changer le régime de Damas », a déclaré le ministre russe.

Selon lui, selon les informations provenant de différentes sources, dirigée par les états-UNIS de la coalition internationale concoctant des plans de l’effondrement de la Syrie. « C’est encore une confirmation de недоговороспособности de nos partenaires occidentaux, qui, dans la pratique, se posent sur le cours, qui est directement à l’encontre des résolutions du cs de l’ONU, y compris sans cesse de confirmer le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie, a déclaré Lavrov. – Il faut travailler honnêtement. Malheureusement, jusqu’à ce que le côté de nos homologues occidentaux ne suffit pas ».

La chef de la diplomatie russe a souligné que la lutte contre ce groupement dans l’est, absolument легитимна. « La syrie n’est pas le seul thème sur lequel nous essaient de прессинговать. De nombreux autres thèmes, des questions d’actualité de l’agenda international sont également soumis à des tentatives de pression sur la Russie, a déclaré Lavrov. – J’ai même entendu dire que la dernière vague de froid de l’air dans toute l’Europe, se réfère à l’action de la Russie ».

« Nous faisons ce que c’est décidé. Si parler de l’est,, alors, nous, à cent pour cent engagés résolutions du conseil de sécurité des NATIONS unies 2401, – a déclaré le chef de la diplomatie russe. – Le point de la résolution exige que tous les syriens des parties de négocier un cessez-le-feu, afin de garantir un minimum de 30 jours de pause pour la livraison de l’aide humanitaire ».

Selon le ministre, les partenaires occidentaux choisissent d’ignorer ce paragraphe et à insister pour que « le gouvernement syrien unilatéralement stoppé le combat, et la Russie a cessé de de ces combats à soutenir ». « Ces étapes administration syrienne, avec notre soutien visent à la suppression de « Джебхат en-Нусры », qui est une organisation terroriste et, conformément à la sécurité de l’ONU de la résolution, ne relèvent pas de la cessation des hostilités, a – t-il. – Contre les terroristes au cours de l’action de la résolution de mener cohérente de la lutte sans merci est absolument légitime ».