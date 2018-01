Lavrov: la Russie est prête à discuter avec les états-UNIS les doctrines militaires pour renforcer la confiance

De l’ONU, le 19 janvier. /TASS/. La russie est prête à discuter avec les états-UNIS les doctrines militaires afin de renforcer la stabilité stratégique et le soulagement des risques pour la sécurité. Sur ce, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à l’issue de la participation à une réunion du Conseil de Sécurité des NATIONS unies.

« Nous sommes prêts au dialogue, sont prêts à discuter et les doctrines militaires, comme c’était le cas auparavant, lorsque les militaires des deux pays renforcent la confiance, dit – il. – Convaincu que, dans tous les cas aux états-UNIS il ya beaucoup de gens raisonnables, qui comprennent que la stabilité stratégique, doit être maintenue, avec tous les risques qui, pour elle, se produisent doivent купироваться et que cela ne peut se faire sans la coopération de la Russie et les etats-UNIS ».

En touchant manifestée aux états-UNIS la nouvelle nationale de la stratégie de défense, le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a noté que dans ce document, « la Chine est mentionné sur la première place comme agressive puissance économique ».

« Nous sommes à la deuxième place comme un pays qui viole certaines règles du jeu », poursuit-il. – Et avec la Chine, nous avons, comme le raconte cette stratégie, взламываем le système international de l’intérieur ».

« Probablement, dans n’importe quel pays, les militaires veulent justifier la nécessité de dépenses supplémentaires, sans doute, ici aussi, il faut tenir compte de ce facteur, – dit Lavrov. – Mais, en principe, nous regrettons qu’au lieu de mener une vie normale dialogue, au lieu de se fonder sur le droit international, les etats-UNIS cherchent à prouver son leadership à travers ce genre de conflictuelle du concept et de la stratégie ».

Le ministre russe a attiré également l’attention sur le fait que, dans la nouvelle américaine, la stratégie de défense de la fédération de RUSSIE et la Chine sont accusés de tentative de hack ordre mondial créé par les états-UNIS et leurs alliés après la Seconde guerre mondiale. « Peut-être, au moins par politesse, on peut se rappeler que les NATIONS unies, qui est une nouvelle paix et ordre, a été créé avec la participation directe de l’Union Soviétique, de notre pays », a souligné Lavrov.