Lavrov: la RUSSIE est prête à examiner la proposition de la réunion des chefs de MEAD « normande four »

MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie est prête à examiner la proposition de la réunion ministérielle de normande four » (l’allemagne, Ukraine, Russie, France), sur son ordre du examinée jeudi lors d’une réunion avec le ministre des affaires étrangères de la RFA Heiko Meuse.

« Un collègue a mentionné la proposition de se réunir au niveau des ministres des affaires étrangères dans le « normand format », nous sommes prêts à une telle proposition considérée, il a déclaré à une conférence de presse conjointe à l’issue de la rencontre. – Aujourd’hui même discuté un remplissage concret de cette éventuelle rencontre, germaniques collègues ont leurs propres idées. Nous avons dit que les ministres, bien sûr quand ils se rencontrent, ils doivent tout simplement, au moins, de compléter ce qui a été chargé par les trois présidents et le chancelier encore un an et demi à Berlin ».

Comme l’a expliqué laurent fabius, il s’agit de « parvenir à un accord sur l’élevage des forces et des moyens dans le village de Lougansk, quoi maintenant empêche la partie ukrainienne, malgré de multiples preuves de l’OSCE sur la possibilité de le faire. » « Et la deuxième, de fixer sur le papier la soi-disant la formule Штайнмайера sur la répartition du Donbass, d’un statut particulier, et sur l’adhésion de la loi sur le statut spécial en vigueur dans le contexte de la tenue des élections », a – t-il ajouté. « C’est le minimum, sans laquelle les ministres, sans doute, ne peuvent pas rendre des comptes aux dirigeants qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec intégrité », – a souligné le chef de la diplomatie russe.

Lors de cette Lavrov a exprimé l’espoir que ce contact ne sera pas reportée sur une longue période ». « Il faut trouver une date qui conviendrait pas à tous », a déclaré le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE. – La proposition de tenir une réunion des ministres de la « normande four ») a reçu il y a quelques jours. Par conséquent, nous avons besoin d’aligner la pratique pour tous les quatre ministres de la date et de l’heure ».

À son tour, le chef de la diplomatie de la RFA Heiko Maas, a souligné l’importance ordinaires de contacts dans le « normand format » pour donner un nouvel élan à minsk le processus ». « Nous voulons apporter une nouvelle dynamique dans le processus de minsk, qui ensemble, nous avons initié. Nous voulons nous rencontrer au format « normande four » au niveau des ministres des affaires étrangères et collègue laurent fabius, a accepté d’organiser une telle rencontre », dit – il.

« En ce qui concerne l’Ukraine, nous pensons qu’il est impératif [fournir] stable cessez-le-feu et le détournement des armes lourdes, a poursuivi le ministre. – Considérons que la mission de l’ONU pourrait ici vous aider à obtenir de l’avancement. »