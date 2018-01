Lavrov: la Russie est prête à un dialogue sur la Syrie, dans tous les formats et tous les niveaux

Le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov

SOTCHI, le 30 janvier. /TASS/. Moscou est prêt à engager le dialogue sur la Syrie, avec les partenaires, dans tous les formats et tous les niveaux. Sur ce, a déclaré mardi le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Il a rappelé que la partie russe a invité à un Congrès syrien, le dialogue national à Sotchi, les représentants de tous les pays membres permanents du conseil de sécurité et de nombreux autres états. « Nous sommes reconnaissants à la Chine, le Kazakhstan, que leur спецпредставители ont été déléguées à cet événement », a déclaré le chef de la diplomatie russe.

Cependant, selon lui, « nos partenaires occidentaux se sont limités à la direction ici (sur le Congrès syrien, le dialogue national à Sotchi) jeunes diplomates ses ambassades en Russie ». « Serait d’honneur offert, nous sommes prêts au dialogue dans tous les formats et tous les niveaux », dit – il.

Sergueï Lavrov estime que pas besoin de faire de la tragédie à partir de ce que les deux-trois groupes de l’opposition n’ont pas pris part au Congrès syrien du dialogue national à Sotchi.

« Bien sûr, personne ne pensait qu’elle peut recueillir tous, sans exception, des représentants de différents groupes de la syrie – comme fidèles au gouvernement et neutres, et des militants de l’opposition. Alors que les deux-trois groupes n’ont pas pu participer, – je de cette tragédie ne fais pas », a souligné le ministre.

« A eu lieu un événement unique », – a attiré l’attention des Lauriers. Il a souligné que, après sept ans, le conflit syrien de la rencontre entre les représentants du gouvernement et de l’opposition ont eu lieu, « mais au début, c’était seulement l’opposition des groupes d’opposants au régime ».

« Puis qualitative étape a été faite à Astana, quand à la table des négociations a réussi à asseoir la délégation du gouvernement et de la délégation de l’opposition armée – aux discussions qu’ils n’étaient pas représentés », – a rappelé le chef de дипведомства.

Selon lui, grâce à cette directe du dialogue « entre des personnes qui, les armes à la main s’affrontent « sur le terrain », a réussi à créer une zone de деэскалации et, dans tous les огрехах, ils ont considérablement réduit le niveau de violence ». « Il est reconnu, y compris au conseil de sécurité de l’ONU », a – t-il ajouté.

« Ce congrès s’est fixé la tâche, ce qui est beaucoup plus large que « астанинский » processus et plus, beaucoup plus large que les conventions de genève, des négociations auxquelles ont participé seulement par des membres de l’opposition, a souligné Lavrov. – Ici, nous avons pu rassembler sous un même toit des représentants de officielle syrienne part, les parlementaires, les membres du parti au pouvoir, indépendants des délégués, des représentants de l’opposition, de représentants de l’extérieur de l’opposition, les représentants des tribus, qui, dans la vie sociale de la Syrie ont une très grande importance ».

Selon le ministre, à Moscou sont convaincus que les partenaires occidentaux ne pas avoir de doutes ou des craintes au sujet du Congrès syrien du dialogue national.

« Alors, en ce qui concerne le Congrès syrien du dialogue national, il (le chef de la diplomatie de la France) est fermement a exprimé sa préférence pour « Genève » a retrouvé un second souffle ou d’une première, car jusqu’à présent, fragile, chancelant le travail avançait, a déclaré Lavrov. – C’est (la tenue du congrès) – très fort soutien « de Genève », le rôle de l’ONU, bien sûr, sur la base des résolutions du conseil de sécurité 2254, ce qui signifie: toutes les mesures doivent être l’objet d’un commun accord entre le gouvernement et l’opposition. Voici donc aucune crainte et le doute ne doit pas l’être ».

« Sans le consentement du gouvernement et de l’opposition, rien mis sur le peut », a souligné Lavrov.

« En ce qui concerne les commentaires que nous entendons de la de Paris, de Washington et d’autres capitales, notre congrès se déroule avec la visière ouverte, avec la participation de спецпосланника генсекретаря l’ONU sur la Syrie Стаффана de Мистуры, observateurs de tous les pays membres permanents du conseil de sécurité, à partir de tous les voisins de la Syrie, des pays, des autres états arabes, du Kazakhstan en tant que pays hôte астанинского processus », – a noté le ministre.

Sergueï Lavrov a ajouté que le plan du « groupe des cinq » (etats-UNIS, France, Royaume-uni, la Jordanie et l’Arabie Saoudite) sur la Syrie élaboré келейно et ne correspond pas à l’acte de genève de processus.

« Vous avez mentionné sur le document de cinq pays qui se sont réunis à Washington, puis à Paris et ont écrit certaines de vos idées, vous les mettez sur le papier, – a attiré l’attention de la chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE. – Cette келейная activités comme la fois ne correspond pas à l’acte de genève de processus, parce que se sont réunis les cinq pays sélectionnés de façon aléatoire, n’a pas invité les principaux acteurs qui interviennent dans le règlement syrien ».

« Je ne parle pas des syriens côtés, qui, même, personne ne le pensais. Mais ni la Turquie, ni l’Iran, ni la Russie, les pays-garants астанинского processus n’ont pas été invités », dit – il.

Selon Lavrov, tels келейные frais peuvent entraver le processus de genève, « parce que quelqu’un peut se produire l’illusion que dans ces междусобойчиках vous pouvez négocier plus rapidement qu’avec la participation de tous, sans exception, les parties ».

« Nous marchons sur la deuxième voie. Oui, beaucoup plus difficile à négocier, quand, à table, assis non les adhérents, comme ils se sont réunis à Paris et à Washington, et les parties belligérantes, – a noté le ministre. – Mais les accords obtenus entre eux, est beaucoup plus stable, à long terme et plus fiable que ce que dans son cercle le plus étroit pensant également les états décident pour le peuple syrien ».

Le ministre a également annoncé que le Congrès syrien, le dialogue national à Sotchi a été approuvé par la déclaration des principes fondamentaux du futur gouvernement de la Syrie.

« Au Congrès a approuvé la déclaration des principes fondamentaux du futur gouvernement de la Syrie. Dans ces principes il n’y a rien de révolutionnaire. Ce sont les principales règles du droit international – le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, l’indépendance de la Syrie, de garantir les droits de tous les groupes ethniques, groupes religieux, la fourniture d’un processus politique, qui ne sera pas laisser derrière et qui va permettre aux syriens eux-mêmes, sans intervention extérieure, de déterminer leur destin », – a dit le ministre.

En outre, le Congrès syrien, le dialogue national à Sotchi a été décidé de constituer une commission constitutionnelle, il comprendra des élus sur le forum des délégués.

« Au congrès a décidé de constituer une commission constitutionnelle, qui comprendra des délégués élus d’aujourd’hui à ce congrès, et dans lequel en outre, seront déléguées à des représentants de ces groupes, qui pour diverses raisons ne sont pas présents sur lui », a déclaré Lavrov.

Le travail du comité constitutionnel sera organisée à Genève. « Ce résultat est la création de la commission constitutionnelle – transmis des NATIONS unies conformément à la résolution 2254, à Genève, sera organisé le travail de cette nouvelle structure constitutionnelle du comité de rédaction de la constitution de la république », – a noté le ministre.

« Nous nous attendons à ce que [entre l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU sur la Syrie Staffan] de Mistura, à laquelle le congrès a demandé de soutenir les activités de cette constitutionnelle du comité, dans le plein respect de leurs prérogatives sur la résolution 2254 organise le travail pratique. Allons attendre dans un proche avenir des points spécifiques de sa part, comme il prévoit de le faire », a souligné Lavrov.

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a noté que les participants au Congrès syrien, le dialogue national a demandé de Стаффана de Мистуру activement de faire un travail sur la constitution du RAA. « Nous n’essayons de regarder quelque chose dans l’avenir. Nous avons convenu aujourd’hui que les résultats du congrès transmis des NATIONS unies dans l’espoir qu’ils seront de stimuler le processus de genève, dit – il. – Стаффана de Мистуры dispose de tous les pouvoirs qui sont contenues dans la résolution (de l’ONU) 2254. Le congrès a exprimé le soutien de ces pouvoirs de Мистуры, demandé lui activement de faire un travail sur la constitution (Syrie) ».

Sergueï Lavrov a résumé ce que Moscou considère que la tenue du Congrès syrien du dialogue national à Sotchi réussi et attend de l’ONU, étapes de mise en œuvre obtenus sur le forum des arrangements.

« L’essentiel, pour nous saint respectent les principes fondamentaux de la résolution [de l’ONU] 2254 – il souligné. – Seuls les syriens vont décider du sort de leur pays ».

« C’est la création de conditions pour ce faire, nous avons fait viser l’actuel congrès, a déclaré le ministre. – Je pense que cette première étape très importante dans l’ensemble réussie. Attendons maintenant de l’ONU les résultats qui s’appuieront sur l’obtenus ici à un accord ».

Lavrov a raconté que la partie russe le 30 janvier, a rencontré des collègues de l’Iran et de la Turquie. « Nous avons confirmé que les résultats du congrès, quand ils seront déjà réclamé à l’ONU, allons tous les moyens de promouvoir et d’aider спецпосланнику генсекретаря l’ONU sur la Syrie Стаффану de Мистуре et à son équipe d’atteindre des arrangements avec la participation de toutes les parties syriennes », a noté le chef de la diplomatie russe.