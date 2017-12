Lavrov: la Russie est une solution du conflit par la voie pacifique

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. La situation au Yémen, doit être adressée à la table des négociations, il est important de promouvoir l’impartialité fédérateur de l’initiative pour la résolution du conflit. Ce sujet a déclaré lundi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov dans une interview à la chaîne de télévision RT.

« Le meurtre de l’ex-président Ali Abdallah Saleh sérieusement a aggravé la situation et a permis au mouvement de хуситов радикализироваться. Ils ont eu une alliance avec le congrès, qui a dirigé Saleh, puis ils ont commencé les contradictions internes. Nous avons encouragé les autres, afin qu’ils impliqués dans общейеменский le dialogue. Comme la compréhension trouvé, mais quelque chose n’a pas fonctionné », a déclaré le ministre, ajoutant que probablement, il y a des facteurs subjectifs, qui sont pris en considération.

Il a également souligné que maintenant pour s’exerce dans un pays, une alternative pacifique à la négociation n’est pas. « Nous participons à un groupe de soutien, qui se réunit pour faciliter le travail de l’envoyé spécial des NATIONS unies sur le Yémen. J’espère qu’il fera la promotion de l’impartialité fédérateur de l’initiative et de ne pas occuper une ou de l’autre. Pour les intermédiaires c’est important », a souligné le chef de la diplomatie russe.

Toutefois, a souligné Lavrov, beaucoup de questions, il serait plus facile à résoudre, si dans la région du golfe Persique, il a été convenu entre le Conseil de coopération des états arabes du golfe et l’Iran.

« Permanents de la méfiance à l’égard les uns des autres, refus de contact, tout cela ne fait qu’aggraver la situation. Il est important de s’asseoir à la table des négociations, « les yeux dans les yeux, d’écouter toutes les préoccupations et de chercher des moyens de les résoudre », a souligné Lavrov. – J’espère que nous y arriverons ».

Au Yémen depuis août 2014, se poursuit la confrontation entre les forces gouvernementales et хуситами. En plus de la phase active du conflit passé avec le début de l’invasion, à la demande du président Abd Rabbo Mansour Hadi en mars 2015 arabes de la coalition. La situation a été aggravée 29 novembre 2017, quand à Sanaa, ont commencé les combats, la raison de qui sont devenus les tentatives sécessionnistes formations хуситов de saisir un certain nombre d’institutions et d’objets, contrôlées par les partisans de l’ancien président. Le 2 décembre de l’ex-président Yéménite Ali Abdallah Saleh a annoncé la rupture des partenariats avec хуситами, et le 4 décembre, il a été tué par les rebelles.