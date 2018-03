Lavrov: la RUSSIE et l’Angola veulent afficher la coopération économique à un nouveau niveau

LUANDA, le 5 mars. /TASS/. La russie et l’Angola ont confirmé le désir mutuel de sortir de la coopération économique à un nouveau niveau. Ce sujet a déclaré lundi le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov à l’issue des négociations avec le ministre des affaires étrangères de l’Angola Мануэлом Домингушем Аугушту.

« Aujourd’hui, les négociations ont confirmé que nous avons correspondantes ou très proches des approches pour les affaires internationales et le désir mutuel de sortir de l’engagement économique à un niveau qualitativement nouveau », dit – il.

À son avis, cela contribuera à la première réunion межправкомиссии de coopération commerciale et économique de la Russie et de l’Angola, qui cette année aura lieu à Moscou. « Il est encourageant de constater qu’à l’automne dernier, la CCI [cci] de la fédération de RUSSIE a eu lieu la rencontre des hommes d’affaires de la Russie et de l’Angola », a poursuivi laurent fabius.

« Notre coopération se développe dans le domaine des ressources minérales, à la craie de bonnes perspectives dans le domaine des hydrocarbures, nous avons de bons plans de développement de la coopération dans des domaines de haute technologie, y compris l’espace et de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique », – a informé le ministre.