Lavrov: la RUSSIE jusqu’à présent intéressé à poursuivre le dialogue avec l’union européenne

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. La russie est prête à collaborer avec l’union Européenne à relever des problèmes régionaux et internationaux. Sur ce, a déclaré vendredi le ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE Sergueï Lavrov à la conférence de presse conjointe avec le ministre des affaires étrangères des pays-bas Стефом Bloc.

« La russie est intéressée à poursuivre le dialogue avec l’union européenne, a déclaré Lavrov. – Nous avons des intérêts communs dans la lutte contre le terrorisme, l’immigration illégale, le trafic de drogue. Nous allons, comme nous l’ont confirmé nos collègues européens, prêts à un tel travail dans la mesure où ce seront prêts eux-mêmes les européens ».

« Nous sommes intéressés, pour le dialogue que nous avons eu régulière de toutes les crises et dans notre région, et loin de nous, traitant des affaires et du point de vue d’assurer avant tout la paix, du point de vue de la primauté de l’intérêt des peuples de ces pays qui se sont retrouvés dans une situation difficile, et pour les joueurs n’ont pas essayé d’imposer quelques recettes qui vont à l’encontre de ces intérêts », a souligné le chef de la diplomatie russe.