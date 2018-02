Lavrov: la Russie prévoit de nouvelles вбросы de désinformation visant à diviser la Syrie

© Michael Tereshchenko/TASS

MOSCOU, le 26 février /TASS/. Moscou prévoit de nouvelles вбросы de la désinformation sur la situation en Syrie, pour ternir Damas pour la division du pays. Ce sujet a déclaré lundi le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Les tentatives (désinformation) continueront à le seul but de ternir les forces gouvernementales, les charger de tous les péchés mortels, de crimes de guerre, dit – il. (Ce sera fait) pour une mise en œuvre cohérente de l’action que nous voyons déjà dans les régions de l’est de la Syrie, où les états-UNIS implémentent le script de création квазигосударства, de la division du pays. Allons sur ce sujet et continuer à parler avec les américains, leurs alliés de la coalition ».

« Ils (les etats-UNIS et leurs alliés – env. TASS) doivent expliquer pourquoi ces mesures sont prises, en dépit du fait que la résolution 2401 clairement réaffirmé la nécessité de la souveraineté, de l’intégrité territoriale de la Syrie. De sorte que beaucoup ici se pose des questions », dit – il.

Selon le ministre, les chances de succès de la résolution est, si « tous les syriens parties sur la « terre », de tous ceux qui les soutiennent seront guidés par les exigences de sécurité de l’ONU ». « [C’est] d’harmoniser les paramètres spécifiques à la cessation des hostilités, afin de garantir un minimum de 30 jours de pause pour assurer humanitaire et médical de l’accès aux populations des régions syriennes », a déclaré le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE.

Sur les résolutions du conseil de sécurité de l’ONU 2401

De sécurité de l’ONU, le 24 février, a adopté à l’unanimité une résolution 2401 avec l’exigence de la cessation des hostilités sur tout le territoire de la Syrie au moins 30 jours pour l’aide humanitaire à la population. Comme l’a déclaré le représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’organisation mondiale de Basile Небензя, la Russie a contribué à ce document, car il incite les syriens parties au conflit d’accélérer la fin des hostilités, l’exécution des arrangements à cet effet, et les salles de réunion de travail commune деэскалации et d’établir de longues pauses humanitaires sur l’ensemble du territoire ». Le diplomate a attiré l’attention sur le fait que la trêve ne s’applique pas à une opération contre les organisations terroristes en Syrie.

Sur les groupes armés « Ahrar al-Sham » et « Джейш al-Islam »

Le ministre russe a souligné que le regroupement « Ahrar al-Sham » et « Джейш al-Islam » (interdit dans la fédération de RUSSIE) doivent être légitime l’action de l’armée syrienne contre le terrorisme.

« Dans l’est, et dans la province d’Idlib un certain nombre de groupes qui se positionnent leurs partenaires occidentaux et les bailleurs comme « modérés », comme « Ahrar al-Sham », « Джейш al-Islam », en collaborant avec un groupe terroriste dans la liste de sécurité de l’ONU – avec « Джебхат en-Нусрой » (interdit dans la fédération de RUSSIE), a déclaré Lavrov. – Cette circonstance fait des « partenaires », de la « en Нусры » non dégrevés cessez-le-feu. Ils sont également soumis à la légitime l’action des forces armées syriennes et tous ceux qui soutiennent l’armée syrienne ».