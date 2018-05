Lavrov: la Russie sera de parvenir à une reprise rapide aux pourparlers de genève sur la Syrie

MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. La russie a l’intention de demander une reprise rapide des négociations à Genève sur le règlement politique de la crise syrienne. Sur ce, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l’issue de la homologue allemand Heiko Meuse.

« Nous avons attiré l’attention à ce qui est absolument illégitimes les frappes de missiles, qui ont été infligées à des états-UNIS, la grande-Bretagne et la France sur la Syrie sous tiré par les cheveux « chimiques » prétexte avant que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pourrait assurer une inspection dans le lieu où aurait eu lieu une attaque chimique, – ces attaques ont causé, bien sûr, la très forte des dégâts efforts déployés pour intensifier le processus politique, a déclaré Lavrov. – Toutefois, la partie russe sera de parvenir à une reprise rapide des négociations à Genève sur la base de la résolution [de l’ONU] 2254 et de la décision du Congrès syrien du dialogue national à Sotchi. C’est, entre autres, implique un respect scrupuleux de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie ».

Selon lui, les positions de Moscou et de Berlin sont identiques en ce qui concerne « l’intangibilité de la résolution 2254, selon laquelle le peuple syrien lui-même, tous les groupes ethniques et des groupes confessionnels doivent se mettre d’accord sur l’avenir de son pays, avec le soutien de la communauté internationale, sous les auspices des NATIONS unies ». « Nous nous mîmes d’accord sur ce sujet, en plus de se concerter étroitement dans le contexte du groupe de travail interministériel (de la fédération de RUSSIE et de l’allemagne) sur la politique dans le domaine de la sécurité », – a conclu Lavrov.