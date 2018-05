Lavrov: la situation dans le monde est de plus en plus intense, les états-UNIS et de leurs alliés

TASS, le 3 mai. Les tensions dans les relations internationales est à la hausse en raison de l’action des états-UNIS et de leurs alliés, ce qui conduit à des situations où le prix de l’erreur peut devenir mondiale. Ce sujet a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov dans une interview italienne, le magazine Panorama.

« Il est évident que la situation dans le monde, malheureusement, est de plus en plus tendue et moins prévisible, dit – il. – Nous avons indiqué à plusieurs reprises que cette situation est avant tout le résultat de la poursuite des actes unilatéraux des états-UNIS et подмятых leurs sous certains états de l’ouest ».

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a ajouté que, dans la suite sont créés, les situations « lorsque le prix d’un bluff ou une erreur peut devenir mondiale ».

Lavrov a souligné que la Russie voudrait compter sur la présence de bon sens chez les pays occidentaux. « Mais ce « bon sens » implique l’aptitude des dirigeants collective de l’Occident d’agir de manière responsable et prévisible, à respecter pleinement le droit international, en s’appuyant sur la Charte de l’ONU, a – t-elle. – Dans cette capacité, nous sommes de plus en plus obligés de douter ».

La russie est dans cette situation agit comme responsable de l’état, qui n’utilise pas ses avantages au détriment des autres et cherche à éviter de rouler la vie internationale à la confrontation, a souligné le ministre.

« Défendons le garant de la stabilité mondiale, laissons la prise de décisions du Conseil de Sécurité, conçu pour justifier des plans de l’application unilatérale de la force contre les indésirables « modes » en violation de la Charte Des Nations unies », a ajouté le chef de la diplomatie russe.

La volonté des états-UNIS à des relations constructives

« Nous avons dit à plusieurs reprises que évaluons positivement les paroles du président de Donald Trump sur le désir d’établir normal dialogue entre nos deux pays, a déclaré Lavrov. – De plus, nous partageons entièrement à cet état d’esprit et la volonté de réussir sa partie de la voie pour ramener les relations bilatérales artificielle de l’impasse dans laquelle leur fait de l’administration de Barack Obama ».

Cependant, comme l’a souligné Lavrov, « juger sur la volonté des partenaires dans un esprit constructif взаимоуважительном collaboration allons uniquement sur des mesures concrètes ».

Ce faisant, il a constaté que, « jusqu’à ce que la situation dans la relation continue de se dégrader ». « Si le président des états-UNIS et viennent les impulsions positives, ils sont complètement nivelé зашкаливающей русофобией américain истеблишменте, où notre pays présentent une menace à plaider pour un système de dissuasion de la Russie avec l’aide de sanctions et d’autres outils de pression, a ajouté le ministre. – Tout cela, il est entendu, né внутриполитическими confrontations à Washington et n’a rien à voir avec la réalité ».

Il a attiré l’attention sur le fait que l’interaction sur des questions importantes de l’agenda mondial « пробуксовывает, jusqu’à ce que de nombreux à Washington continuent de plonger dans самовоспроизводящуюся русофобию ». « Il a un impact négatif sur la situation dans le monde, où a accumulé trop de questions, qui est tout simplement impossible à résoudre sans la coopération entre la Russie et les etats-UNIS », a déclaré Lavrov.

Il a exprimé l’espoir que « le bon sens avec le temps l’emporte dans вашингтонских les couloirs du pouvoir ». « Nous aimerions établir normales et prévisibles, même si vous le souhaitez, les relations amicales avec les etats-UNIS. Mais pas au prix du commerce sur les principes et les intérêts nationaux de la Russie », a assuré le chef de la diplomatie russe.