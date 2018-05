Lavrov, le 17 mai à Moscou pour des entretiens avec le ministre des affaires étrangères de l’Équateur

KERTCH, le 16 mai. /TASS/. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov et le ministre des affaires étrangères et de la migration, de l’Équateur, Maria Fernanda Espinosa Garces discuteront lors des pourparlers à Moscou, le 17 mai questions bilatérales et internationales de l’ordre du jour, la situation en Amérique Latine. Cela a été annoncé mercredi aux journalistes le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

Comme l’a noté le diplomate, les relations entre les deux pays sont caractérisés par le sens du respect, par le haut degré de compréhension, ainsi que la proximité des approches à un large éventail internationales de ce.

« Le 17 mai, à Moscou, se tiendront des négociations du pourvoi du ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov avec le ministre des affaires étrangères de l’Équateur, a déclaré Zakharova. – Au cours de la rencontre est prévu de discuter des enjeux actuels de la coopération bilatérale dans le domaine économique, commercial, culturel et humanitaire domaines d’accorder une attention particulière au développement accords réglementaires. Une place importante dans les négociations faudra internationale de la problématique ».

« Il y a aussi un échange de vues détaillé sur la situation dans certains pays d’Amérique Latine et des Caraïbes », a – t-elle ajouté.