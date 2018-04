Lavrov: le tandem de Moscou et de Pékin est devenue un important facteur de stabilisation pour tout le monde

MOSCOU, le 5 avril. /TASS/. La coopération de la Russie et de la Chine est le principal facteur assurant la stabilité sur la scène internationale. Ce sujet a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov au début de la rencontre avec le ministre chinois des affaires étrangères Wang Ig

« Les relations russo-chinoises au cours des trois décennies se caractérisent par une dynamique. Le partenariat global et stratégique avec la CHINE – la priorité de la politique étrangère de la Russie, et je pense que, comme l’ont souligné nos dirigeants à plusieurs reprises, la coopération russo-chinoise – modèle de relations entre grandes puissances », dit – il.

« Russo-chinois tandem – l’un des plus importants en stabilisant les facteurs dans les affaires du monde », a souligné Lavrov.

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a ajouté que 2017 année a été marquée par le renforcement de l’ensemble du complexe russo-chinois de liens. « Nos relations sont mondiaux et véritablement stratégique, a – t-elle. – Moscou et Pékin montrent l’exemple d’un équilibre, d’une approche responsable à la solution des problèmes internationaux d’actualité, coopèrent efficacement dans une variété de formats internationaux, à l’ONU, ainsi que dans l’OCS, les BRICS, le G20, Asie de l’est, de sommets, de Réunion, de l’interaction et les mesures de confiance en Asie et d’autres formats ».

Feuille de route de la péninsule Coréenne

Lavrov a également souligné que la Russie et la Chine ont convenu de promouvoir sa feuille de route sur la Corée de la péninsule.

« Russo-chinoise politique externe de la coordination joue un rôle toujours plus important et un rôle stabilisateur sur la scène internationale, – a convaincu le chef de la diplomatie russe. – Sont convenus de renforcer la coopération sur les différents chantiers internationaux, notamment les NATIONS unies, « européenne », BRICS, l’OCS, RICK (Russie – Inde – Chine – env. TASS), de l’APEC, dans le cadre du mécanisme d’Asie de l’est les sommets ».

« Les détails ont échangé des vues sur la situation dans la péninsule Coréenne. Ont souligné l’importance d’éviter ici d’un conflit armé, a souligné Lavrov. – Il a noté безальтернативность politico-diplomatique de règlement. Convenu de continuer à promouvoir des approches qui ont été fixés dans la déclaration adoptée en juillet 2017 russo-chinois feuille de route ».

Selon lui, « un certain nombre de dispositions de la feuille de route a démontré sa pertinence, en particulier en ce qui concerne l’ensemble de nos appels à toutes les parties à faire preuve de retenue mutuelle et de confirmer la volonté d’engager le dialogue ».

FDP

Comme l’a déclaré Lavrov, la Russie et la Chine contre les tentatives de révision des conditions nucléaire iranien des affaires qui peuvent compromettre les vivaces, les efforts internationaux dans ce sens.

Selon le ministre russe, l’accent sur la négociation a été mise en œuvre Conjointe d’un plan d’action global (СВПД) sur le programme nucléaire iranien. « Les tentatives de réviser les termes et conditions de cet accord ne sont pas conformes aux dispositions de la résolution 2231 sécurité de l’ONU, adoptée en juillet 2015 – env. TASS), qui a entièrement approuvé atteint un accord, a souligné Lavrov. – Sa tentative de réviser peuvent compromettre les vivaces, les efforts internationaux dans ce domaine ».

En juillet 2015, l’Iran, les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU (Russie, Royaume-uni, Chine, etats-UNIS, France) et l’Allemagne sont parvenues à un accord sur le règlement du problème nucléaire de Téhéran. Conçu leur СВПД prévoit la levée des sanctions de l’ONU, les états-UNIS et de l’UE imposées à l’Iran en raison de son programme nucléaire, en échange d’un engagement de Téhéran de limiter les activités nucléaires et de la mettre sous contrôle international. En janvier 2016, a annoncé le début de la mise en œuvre de la transaction.

12 janvier de cette année, le président Donald Trump a déclaré que les etats-UNIS cessent de participer à СВПД, si elle ne sera pas modifiée. Le leader américain a rappelé que le nouveau reconduit la levée des sanctions contre l’Iran, mais, selon lui, cela a été fait « dans le seul but de conclure un accord avec les alliés européens, afin de corriger les terribles inconvénients du nucléaire iranien, de la transaction ».

La politisation de l’effort

La russie et la Chine sont préoccupés par политизацией les efforts de certaines forces de la syrie, la direction, y compris au sein de l’ONU et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

La ministre des affaires étrangères des deux pays ont souligné la coïncidence des approches en syrie. « Nous avons informé les amis chinois sur les résultats de tenue à la veille, à Ankara, le sommet de la troïka des pays – garants астанинского processus et les documents adoptés lors de cet événement des présidents de la Russie, de l’Iran et de la Turquie », a déclaré Lavrov.

« Nous, comme la CHINE, sont inquiets dans le cadre de la volonté de certaines forces de politiser les activités de la syrie, la direction dans le cadre de l’ONU, de l’OIAC, et de politiser à антиправительственном courant, a souligné le ministre. – Pensons qu’une telle approche peut causer de graves dommages aux efforts en syrie sur la base de la résolution 2254, dans le cadre de ces négociations, que nous voulons reprendre à Genève, et de procéder à la création et au fonctionnement du comité constitutionnel de la Syrie ».