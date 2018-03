Lavrov: les allégations des états-UNIS dans l’application de Damas armes chimiques les plus dangereuses голословны

GENÈVE, le 28 février. /TASS/. Les états-UNIS utilisent des allégations concernant l’application de Damas armes chimiques les plus dangereuses comme un outil géopolitique de l’ingénierie. Ce sujet a déclaré mercredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors de la Conférence sur le désarmement.

« Washington, citant les professionnels de фейковым сенсациям type complètement discrédité « casques Blancs », met en avant absurde de la réclamation au gouvernement de la Syrie, qui dans les conditions de la lutte contre le terrorisme international détruit ses stocks d’armes chimiques les plus dangereuses, sous le strict contrôle international en réponse à une initiative conjointe entre Moscou et Washington et continue de collaborer avec le secrétariat de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques », a déclaré Lavrov.

« Le plus triste, que les etats-UNIS et leurs alliés utilisent des allégations concernant l’application de Damas substances toxiques comme outil de антисирийской géopolitique de l’ingénierie », a souligné le ministre.

S’agissant des thèmes химразоружения dans l’ensemble, Lavrov a souligné que « la Russie de son stock d’agents de guerre chimique complètement détruit ». « Dans le même temps, la situation paradoxale où les etats-UNIS, l’un des acteurs clés de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, en son temps настоявший sur l’acceptation mondiale de l’obligation juridique de détruire химоружие jusqu’en 2007, reste aujourd’hui le plus grand dans le monde de l’arsenal des armes de destruction massive, et la perspective de son élimination est demeuré faible », – a attiré l’attention du chef de дипведомства.

Lavrov a déclaré que la Russie s’oppose à de nouvelles initiatives, qui sont créés pour remplacer les activités du Conseil de Sécurité des NATIONS unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Il a rappelé que le 28 février sur l’initiative française a eu lieu une réunion informelle, sur laquelle популяризировалось « ordinaire антисирийское enfant » – le partenariat International pour la lutte contre l’impunité l’utilisation des armes chimiques.

« Nous confirmons le rejet de la création de ces келейных неинклюзивных initiatives, conçu pour remplacer l’OIAC et de l’ONU pour le confort de votre cercle d’esprit, en l’absence de points de vue alternatifs de créer des prétextes pour justifier un cours sur le changement de régime en Syrie », a souligné Lavrov.

« Il est étonnant que des représentants de haut niveau du secrétariat de l’ONU ont estimé possible de participer à cette неинклюзивном l’événement », a ajouté le chef de la diplomatie russe.

Lavrov a également déclaré que, ne dispose pas de données sur les livraisons d’armes de la RPDC à Damas. « Je n’ai pas entendu parler. Si il y a des faits, ils doivent être fournis », dit – il.

Le 27 février, le journal The New York Times a publié des extraits d’un rapport du groupe d’experts des NATIONS unies. En vertu de cet article, Pyongyang puisse effectuer des réserves marines dans la Syrie de certaines matières qui auraient été utilisées par les autorités de ce pays pour la fabrication d’armes chimiques.

Le partenariat international contre l’impunité pour l’application des armes chimiques en Syrie, a été créé en janvier de cette année à l’initiative de Paris. Cette initiative rejoint à 24 pays, qui ont décidé d’échanger des informations, pour « obtenir la punition responsables » de l’application d’envoi de substances en tant qu’arme.