Lavrov: les relations entre Moscou et Sofia n’est pas soumis aux fluctuations de la conjoncture politique

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. Russo-bulgares, les relations ne sont pas soumis aux fluctuations de la conjoncture politique, les parties intéressées par le développement de la coopération constructive. Dclar le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov dans une interview à la bulgare de la revue « relations Internationales ».

« La bulgarie est un important partenaire de la Russie en Europe. Pour nous, la relation avec Sophia portent самоценный caractère et n’est pas soumis aux fluctuations de la conjoncture politique, a souligné le chef de la diplomatie russe. – Intérêt à leur renforcement sur les principes de l’avantage mutuel et les intérêts des uns et des autres ».

Toutefois, remarqué Lavrov, « malheureusement, ces dernières années, notre dialogue n’a pas toujours été couronnée de succès ». « L’exemple le plus frappant – adoptée à Sofia sous la pression de Washington et de Bruxelles, la décision de refus de la construction de l’importance stratégique du gazoduc « South stream », a rappelé le ministre.

« Note avec satisfaction qu’aujourd’hui bulgares partenaires démontrent un intérêt dans le développement de la coopération constructive. Et cela donne des résultats, – a attiré l’attention Lavrov. – A renoué avec la croissance du chiffre d’affaires – l’année dernière, le volume a augmenté de 24% à partir de 3,45 milliards de dollars ». « J’espère que prévue à l’automne XVI réunion bilatérale de la commission intergouvernementale sur le développement économique et la coopération scientifique et technique permet de fixer des tendances positives, de fixer les orientations pour le partage de l’effort », – a remarqué le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE.

Construction de la centrale NUCLÉAIRE de béléné

Sofia examine les différentes possibilités d’utilisation russe de l’équipement, faite pour le projet de centrale NUCLÉAIRE de Belene, il n’est pas exclu le renouvellement du projet, a déclaré Lavrov. « En décembre 2016, a réussi à tourner la page associée à un projet de centrale NUCLÉAIRE de béléné, – a noté le ministre. – Après le paiement de la partie bulgare de €600 millions de dollars au fabricant russe fait l’équipement est passé dans sa propriété ». Lavrov a déclaré que « à l’heure actuelle Sofia examine les différentes possibilités d’utilisation, notamment dans l’intérêt de la reprise du projet.

– Ministre russe a rappelé qu’en juin 2017 PAO « Gazprom » et le ministère de l’énergie de la Bulgarie ont signé une feuille de route sur le développement de la coopération dans le secteur du gaz, ce qui implique l’étude des possibilités d’extension bulgare du système de transmission.

Sofia a refusé de construction двухблочной NUCLÉAIRE de béléné une puissance de 2 Gw en mars 2012, Sur la cessation de la mise en œuvre du projet le 28 mars 2012, a annoncé le gouvernement de la Bulgarie, qui a dirigé l’actuel premier ministre Boyko Borissov. Les députés du parlement ont soutenu l’initiative en faveur d’un moratoire sur la construction de la station.

9 décembre 2016, la compagnie Nationale d’électricité (NEC) conformément à la décision de la cour a payé la dette en €601,6 millions pour la centrale NUCLÉAIRE de béléné et est devenue propriétaire de fait pour la station de l’équipement.