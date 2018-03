Lavrov lors de la réunion avec le ministre des affaires étrangères de l’Angola a souligné belle russe de traductrice

LUANDA, le 5 mars. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov lors d’une réunion avec le ministre des affaires étrangères de l’Angola Мануэлом Домингушем Аугушту a noté que la belle russe angolaise de traductrice témoigne du haut niveau des relations dans le domaine de l’éducation entre les pays.

« Ce que nos relations dans le domaine de l’éducation est vraiment de très haute qualité, confirmée par le brillant de la traduction, tout à fait sans accent, ce qui est votre collaborateur aujourd’hui, nous avons démontré », dit – il.

Lavrov a exprimé l’intérêt de Moscou dans le développement de contacts avec Luanda dans le domaine de l’éducation. « Nous avons maintenant formé de plus de 1,1 milliers d’angolais et chaque année se distingue par plus de 130 bourses », a déclaré le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE.

De nombreux employés du ministère des affaires étrangères de l’Angola ont étudié en Russie ou de l’ex-URSS et parle couramment le russe.