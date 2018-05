© Stanislas;/TASS

TASS, le 3 mai. L’ukraine est en fait perdu de l’indépendance et de l’économie nationale en raison d’ingénierie près des états de l’ouest états-UNIS en tête interne à la crise. Ce sujet a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov dans une interview italienne, le journal de diffusion panorma.

À quoi est venu le pays en 25 ans à compter de la proclamation de l’indépendance – dans le recueil TASS

« Pendant de nombreuses années Kiev ont essayé de le forcer à faire un faux choix « avec nous ou contre nous », entre le développement de la coopération à l’est ou à l’Ouest, qui ont finalement conduit à l’effondrement de l’etat ukrainienne, jamais et n’est donc pas différent forteresse. Le bilan est aujourd’hui de facto la perte de l’indépendance, les souffrances, l’effondrement de l’économie du pays, qui avait toutes les chances de devenir en Europe, l’un des plus stables et économiquement fortes », dit – il.

Le ministre russe a souligné que les coupables внутриполитического de la crise en Ukraine est « un groupe d’états de l’ouest dirigée par les etats-UNIS, qui considèrent le monde de la sphère de son influence, замахнувшихся d’exclusivité que partagent les peuples à « leurs » et les « étrangers ».

Lavrov a également attiré l’attention sur de vives changement de ligne du bloc de l’OTAN, qui, avant le coup d’etat appelait en vigueur alors président de l’Ukraine Viktor Ianoukovitch de ne pas appliquer l’armée contre les manifestants, et après госпереворота « est devenu une encourager illégalement ont usurpé le pouvoir putschiste d’utiliser la force à l’encontre ne sont pas d’accord avec eux des régions « proportionnelle ».

« Dans la ligne de l’Ouest dans cette histoire il n’y a rien проукраинского, tout – антироссийское. Nous voyons que pour les états-UNIS et un certain nombre de leurs satellites discours sur la création en Euro-Atlantique d’un espace commun de paix, de sécurité et de stabilité ont été le paravent, le couvert pour continuer archaïque de la pratique de la capture de géopolitique de l’espace, la circulation des lignes de séparation à l’est, par l’élargissement de l’OTAN et dans le cadre de la mise en œuvre de еэсовской du programme « partenariat Oriental », a conclu le chef de la diplomatie russe.