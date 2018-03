Lavrov: Moscou soutiendra l’armée syrienne dans l’éradication de la menace du terrorisme

TASS/Ruptly

GENÈVE, le 28 février. /TASS/. La russie continuera à soutenir l’armée syrienne dans la finale de l’éradication de la menace terroriste. Ce sujet a déclaré mercredi le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov, en parlant de Genève dans le cadre du segment de haut niveau de la 37e session du Conseil des droits de l’homme et de la Conférence sur le désarmement.

« Trouvons inadmissible de diviser les terroristes en « bons » et « mauvais », d’autant plus quand c’est fait en fonction de dclars par les extrémistes des objectifs ou à des sources de financement, – a souligné le chef de la diplomatie russe. – La russie continuera à lutter avec persévérance avec une mauvaise pratique, ces doubles standards, y compris du soutien de l’armée syrienne dans la finale de l’éradication de la menace terroriste ».

En outre, selon lui, le remarquable « coeur démonstrative refus de certains membres du Conseil, sous le prétexte de la liberté d’expression sans équivoque de condamner le terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations ».

Lavrov a souligné que Moscou appelle à une coalition dirigée par Washington de fournir l’accès humanitaire en république arabe au camp de réfugiés « Рукбан » et sur tout le territoire autour d’al-Танфа. « Nous encourageons les membres de la soi-disant américain de la coalition de fournir l’accès humanitaire dans les ses zones de la Syrie, y compris le camp de réfugiés Рукбан » et l’ensemble du territoire autour d’al-Танфа », dit – il.

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a appelé aussi extrêmement dangereux de la spéculation sur les violations des droits de l’homme comme une excuse aventurisme militaire de changement de régime et a rappelé les paroles du Pape François qu’on ne peut pas combattre le mal par un autre mal. « Peu importe comment traiter [l’ancien président de l’Irak] Saddam Hussein et [l’ancien au dirigeant] Mouammar Kadhafi, que ceux qui leur свергал de répondre à une question simple: réduit si le trafic d’intervention de la souffrance des gens, a défendu le si le plus important des droits de l’homme – le droit à la vie? La réponse est évidente », a déclaré Lavrov.

« Jamais dans l’histoire de l’humanité consciente de la destruction des états ne оборачивалось une aubaine pour les gens ordinaires, – a souligné le chef russe дипведомства. – En revanche, est toujours porté à une catastrophe humanitaire à la population civile. De là aussi sans précédent d’onde de la migration illégale, захлестнувшей l’Europe, sans précédent pic du terrorisme, la persécution des chrétiens et membres d’autres confessions ».

En outre, le ministre a déclaré que la Russie appelle à envoyer une mission de l’ONU et le comité International de la Croix-Rouge (CICR) pour évaluer la situation humanitaire dans Raqqa. Selon lui, le peuple de la Syrie connaît une grave crise humanitaire. « Un besoin urgent d’envoyer une mission de l’ONU et du CICR pour l’évaluation de la situation à Raqqa, que la coalition bombardé et a laissé à se débrouiller avec необезвреженными champs de mines et complètement détruite infrastructure », dit – il.

Lavrov a également déclaré que la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU 2401 sur pause humanitaire en Syrie, a créé un cadre pour l’harmonisation de toutes les parties, les conditions de « faciliter le sort de la population civile sur l’ensemble du territoire ». « La russie avec le gouvernement de la Syrie maintenant a annoncé la création de couloirs humanitaires dans l’est, a rappelé le chef de la diplomatie russe. – L’affaire – pour les засевшими là, les militants et leurs sponsors, qui n’entravent la fourniture de secours et d’évacuation souhaitent les citoyens de cette région, tout en continuant à bombarder Damas ».

Auparavant, le 28 février, le représentant officiel de ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE Igor Конашенков a déclaréque la situation en Raqqa est caractérisé comme une catastrophe humanitaire, qui est dur ne veulent pas remarquer ses « libérateurs » de la sous commandement AMÉRICAIN de la coalition internationale. Il a rappelé que l’aviation dans la ville détruite à plus de 80% des bâtiments dans les quartiers résidentiels n’est pas de l’eau et de l’électricité. Selon lui, tous les jours se produisent подрывы de munitions et engins explosifs improvisés « dont нашпигованы les ruines urbaines ». À partir de ce moment, comme l’american coalition a annoncé la libération de Racchi de GAM (groupement terroriste « etat Islamique », est interdite dans la fédération de RUSSIE), le nombre de victimes des atteintes parmi la population civile est proche de 400, a déclaré:.

Конашенков a précisé qu’aujourd’hui, à Raqqa sont à environ 40 mille habitants, alors qu’au début de l’assaut sur la ville de la coalition il y avait plus de 200 mille personnes. Il a souligné que la situation à Raqqa, la situation est en contraste avec l’avancement des travaux de restauration à Alep et dans d’autres exonérés de terroristes villes syriennes, où restaure les entreprises, les quartiers résidentiels, les infrastructures.