MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Ouvrir l’accord de l’Iran et les « six » il serait extrêmement dangereux de discuter besoin de quelque chose seulement avec la participation de Téhéran. Sur ce, a déclaré mardi le ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE Sergueï Lavrov à la conférence de presse à l’issue des négociations avec le ministre des affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Дрианом.

« Nous, comme la France, pensons qu’il est nécessaire de respecter pleinement Commun un plan d’action global (СВПД), qui est d’ouvrir, il serait extrêmement dangereux », a souligné le ministre russe. – Si il y a un désir dans ce même format, qui coordonne les СВПД, ou dans un autre format de discuter d’autres questions concernant l’Iran, c’est à faire avec la participation obligatoire de l’Iran et de la recherche du consensus, et non par les ultimatums ».

Selon le ministre des affaires étrangères, l’Iran est pas possible de limiter le développement de relations avec le reste du monde. « La force de déstabilisation de la région, il ya beaucoup d’. Lorsque vous essayez de tout sortir sur l’Iran, sur le fond de l’affaire, exigeant que l’Iran est resté à l’intérieur de ses frontières et a refusé toute tentative de projeter ses intérêts légitimes en dehors de son propre territoire, je pense qu’il est injuste. Impossible pour un pays comme l’Iran, tout comme l’Egypte, l’Arabie saoudite et beaucoup d’autres dans la région, de limiter dans leur officielle de droit de développer des relations avec le monde extérieur », a déclaré laurent fabius, interrogé sur l’attitude de la Russie à les allégations de « дестабилизирующей le rôle de l’Iran dans la région moyen-orient.

En octobre dernier, le président AMÉRICAIN Donald Trump a présenté la stratégie des états-UNIS envers Téhéran. Ainsi, les Etats-Unis ont l’intention de contrecarrer « дестабилизирующему l’influence de l’Iran et appellent la communauté internationale à s’unir pour faire pression sur le corps des gardiens de la révolution » (l’élite de la partie iranienne du SOLEIL). Aussi Trump a refusé de confirmer l’exécution de l’Iran un accord sur le programme nucléaire et a promis de chercher à le modifier.