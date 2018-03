Lavrov s’est entretenu avec le président du CICR, de la situation humanitaire en Syrie et en Ukraine

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov s’est entretenu avec le président du comité International de la Croix-Rouge (CICR) Peter Маурером de la situation humanitaire dans le sud-est de l’Ukraine et de la Syrie.

À propos de ce mercredi signalé au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE à l’issue de leur rencontre sur les champs de la 37e session du Conseil des droits de l’homme à Genève.

« Au cours de la rencontre Sergueï Lavrov et Peter Maurer a discuté des activités du comité de la Fédération de russie, ainsi que les questions de l’interaction de la Russie et du CICR sur la commune de réponse aux crises humanitaires à travers le monde, a souligné auprès de l’office. – Une attention particulière a été accordée à l’environnement dans le sud-est de l’Ukraine et de la situation en Syrie, en particulier la fourniture de l’aide humanitaire à la population civile ».

Comme indiqué par le ministère, les Lauriers et Maurer a également signé un mémorandum de coopération entre le ministère des affaires étrangères de la Fédération de russie et le comité International de la Croix-Rouge à la célébration du 150e anniversaire de Saint-Pétersbourg de la déclaration de 1868 sur l’annulation de la consommation d’explosifs et incendiaires de balles dans le cours de l’action militaire ».