SOTCHI, le 30 janvier. /TASS/. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov dans la plaisanterie a exprimé sa surprise de ce que les auteurs de « le kremlin de la liste des » états-UNIS a pris beaucoup de temps à sa préparation. Il a déclaré ce mardi.

« Je suis simplement sur l’écran du téléviseur vu les noms qui sont inclus dans ce rapport, dit – il. – J’ai été surpris par, entre autres, un fait qui est la suivante: le mandat d’une telle liste de préparer contenue dans une loi votée en août ».

« Cinq mois est parti pour consulter un ouvrage de référence qui contient les noms des membres du gouvernement et de la référence, qui contient les noms des employés de l’administration du président de la fédération de RUSSIE, a déclaré Lavrov. – On pourrait faire beaucoup plus.

Le ministère des finances des états-UNIS le lundi a publié la version open « pour le kremlin de liste, qui a été de tous les membres du gouvernement russe, y compris le premier ministre Dmitri Medvedev, le guide de l’administration présidentielle, les dirigeants de plusieurs госкорпораций et des banques de l’état, ainsi que des hommes d’affaires. Seulement une liste des noms de 210 personnes, dont lui-même Lavrov.

Cette liste n’est pas санкционным, souligne l’onu, aucune restriction contre son prévenus automatiquement ne sont pas saisis.