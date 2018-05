Le bachkortostan a reçu 1,36 milliards de roubles pour le développement de l’éducation préscolaire

UFA, le 14 mai. /TASS/. Bachkortostan a reçu le budget fédéral de plus de 1 milliards de roubles pour le développement de l’éducation préscolaire dans la région en 2018. C’est le montant le plus élevé parmi les régions de la fédération de RUSSIE, a déclaré lundi lors de la réunion sur la mise en œuvre du nouveau du décret du président de la Russie le ministre de l’éducation de la république de Gulnaz Шафикова.

« En 2018, la république alloué par le budget fédéral de 1,36 milliards de roubles, qui visent à créer un environnement confortable pour les enfants jusqu’à trois ans. C’est le montant le plus élevé de soutien parmi les régions de la fédération de RUSSIE », – a dit Шафикова.

Comme l’a signalé TASS au ministère de l’éducation de la région, les fonds seront maîtrisées dans un délai de deux ans en 2018 et 2019). Il est prévu que pendant ce temps, dans la république de construire plusieurs établissements préscolaires.

« Tout sera construit 17 établissements d’enseignement préscolaire organisations. Les objets sont situés dans la ville de Ufa, ainsi que dans Стерлитамакском le quartier, la ville de Belebei, Мечитлинском, Белорецком régions, la ville de Kumertau, Салаватском le quartier, Краснокамском le quartier et les autres », – a expliqué dans le régional du ministère.

Poutine le 7 mai exprimé par le nouveau décret mai avec des courses jusqu’à 2024. Parmi les tâches – mise en œuvre aux niveaux générale de base et d’enseignement secondaire général, de nouvelles méthodes d’enseignement et d’éducation, de l’enseignement, de la technologie, la formation d’un système efficace d’identifier, de soutien et de développement de capacités et de talents chez les enfants, la création de conditions pour le développement du jeune enfant.