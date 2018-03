Le budget de la zone de police Bruxelles-Ixelles augmenté de 6,4 millions d’euros

Le budget 2018 de la zone de police de Bruxelles-Ixelles dépassera cette année les 227,6 millions d’euros, soit environ 6,4 millions de plus qu’en 2017. L’augmentation croissante du budget ces dernières années s’explique par la volonté du Collège de police d’investir dans plus de bleu en rue et de renforcer la police de proximité.

Le supplément du budget 2018 sera dirigé vers le renforcement du personnel à commencer par le cadre de base, la création des 4 directions de proximité prévues par la réforme territoriale à Laeken, Neder-Over-Heembeek/Haren, à Ixelles et dans le centre-ville qui seront ouvertes sans interruption et l’optimisation du réseau caméra.

Renforcement et optimisation

Le cadre a été renforcé de 56 inspecteurs de quartier en 2017 et environ 70 inspecteurs s’ajouteront encore en 2018. Fin 2017, la zone comptait 2.656 membres du personnel.

Un immeuble sur la rue de Ligne a été acheté pour regrouper les services et optimiser les échanges avec la police fédérale et les services BPS (Bruxelles Prévention & Sécurité) de la Région situés à proximité. Le 1er mars, le commissariat de la rue de Livourne a été intégré au secteur ixellois.

L’ISLP mobile est actuellement en test sur le terrain. Il permet aux policiers en patrouille d’accéder aux bases de données de la police et de rédiger des procès-verbaux en dehors des commissariats. Par ailleurs, la police zonale a encore connu en 2017 une augmentation de ses événements de 2% par rapport à l’année précédente.